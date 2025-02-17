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Başkan Erdoğan davet etti: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrası Avrupa ve Washington yönetimi arasında patlak veren Ukrayna krizi sonrası Ankara kritik bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Öte yandan Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme yönünde Rus ve ABD heyetlerinin bugün Suudi Arabistan'da yapacağı görüşmeye katılmayacaklarını, görüşmenin sonuçlarını da kabul etmeyeceklerini bildirdi.

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Giriş Tarihi :17 Şubat 2025 , 16:05 Güncelleme Tarihi :18 Şubat 2025 , 09:28
Başkan Erdoğan davet etti: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye’ye geldi

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    ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrası Avrupa ve Washington yönetimi arasında patlak veren Ukrayna krizi sonrası Ankara kritik bir görüşmeye ev sahipliği yapacak.

    Zelenskiy Türkiye'ye geliyor!


    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelecek.

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye geldi | Fotoğraf: DHAUkrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye geldi | Fotoğraf: DHA

    ZELENSKIY ANKARA'DA

    Zelenskiy ile beraberindeki heyeti taşıyan uçak, 21.08'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, havalimanında yetkililer tarafından karşılandı.

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

    ZELENSKİY RESMİ ZİYARET GERÇEKLEŞTİRECEK

    Zelenskiy, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Görüşme, 18 Şubat Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak.

    İKİ ÜLKE ARASINDA İŞ BİRLİĞİ DAHA DA GÜÇLENDİRİLECEK

    Liderler, Türkiye ile Ukrayna arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerini tüm yönleriyle ele alacak. İki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik atılacak adımlar görüşülecek.

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

    Ayrıca, ziyarette Ukrayna'daki son gelişmelerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular da masaya yatırılacak.

    ZELENSKIY ABD-RUSYA ZİRVESİNE KATILMAYACAK

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme yönünde Rus ve ABD heyetlerinin bugün Suudi Arabistan'da yapacağı görüşmeye katılmayacaklarını, görüşmenin sonuçlarını da kabul etmeyeceklerini bildirdi.

    Zelenskiy, resmi temaslarda bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Ukraynalı gazetecilere açıklamada bulundu.

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy (AA)Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy (AA)

    Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek amacıyla Rus ve ABD heyetlerinin bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapacağı görüşmeye değinen Zelenskiy, söz konusu toplantıdan haberdar olmadıkları için görüşmelerde de yer almayacaklarını kaydetti.

    Zelenskiy, "Ukrayna, Ukrayna hakkında ve Ukrayna olmadan yapılacak herhangi bir müzakerenin sonuçsuz olduğunu düşünüyor. Biz olmadan bizimle ilgili hiçbir şeyi veya hiçbir anlaşmayı kabul edemeyiz. Biz bu tür anlaşmaları tanımayız." dedi.

    BAE'den sonra resmi temaslar için Suudi Arabistan'a gideceğini hatırlatan Zelenskiy, savaşın adil bir şekilde sona ermesi ve ülkesine güçlü güvenlik garantilerinin verilmesi için müttefik ülkelerin askerlerinin Ukrayna'da konuşlandırılması gerektiğini yineledi.

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