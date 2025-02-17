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GÖKSUR testi geçti: Su üstü platformundan ilk atışını başarıyla gerçekleştirdi

Türkiye’nin milli ve yerli nokta hava savunma sistemi olan GÖKSUR, su üstü platformundan ilk atışını icra etti. Nokta hava savunma sistemi Mavi Vatanı, gemisavar ve seyir füzeleri, silahlı/silahsız insansız hava araçları, savaş uçakları ve helikopter tehditlerine karşı savunacak.

AA AA
Giriş Tarihi :17 Şubat 2025 , 15:44 Güncelleme Tarihi :17 Şubat 2025 , 15:44
GÖKSUR testi geçti: Su üstü platformundan ilk atışını başarıyla gerçekleştirdi

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    ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Türkiye'nin milli ve yerli nokta hava savunma sistemi olan GÖKSUR, su üstü platformundan ilk atışını icra etti.

    GÖKSUR'dan nokta atış! İlk atış yapıldı! Mavi Vatan'ı koruyacak!

    ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin denizlerdeki kritik unsurlarından ASELSAN'ın nokta hava savunma sistemi GÖKSUR, Mavi Vatanı, gemisavar ve seyir füzeleri, silahlı/silahsız insansız hava araçları, savaş uçakları ve helikopter tehditlerine karşı savunacak.

    GÖKSUR atışlı testi, TCG BEYKOZ'dan Sinop açıklarında dün başarıyla icra edildi. GÖKSUR güdümlü mermisi BOZDOĞAN füzesinin yüksek performanslı yeteneklerinin yanı sıra çift yönlü veri bağı haberleşmesi sayesinde deniz kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirildi.

    ASELSAN'ın paylaşımı (Sosyal medya)ASELSAN'ın paylaşımı (Sosyal medya)

    Nokta hava savunma sistemi GÖKSUR, GÖKSUR 100-N VLS dikey atım sistemi (Modular Vertical Launch System), GÖKSUR 100-N/StA bağımsız görev yapabilen (All in One System) ve GÖKSUR 100-N savaş yönetim sistemi ile entegre görev yapabilen (Combat Management Integrated System) konfigürasyonları ile Türkiye'nin donanmasının hizmetine sunulmaya hazır duruma geldi.

    GÖKSUR, su üstü platformundan ilk atışını başarıyla gerçekleştirdi. (Ekran görüntüsü)GÖKSUR, su üstü platformundan ilk atışını başarıyla gerçekleştirdi. (Ekran görüntüsü)

    GÖKSUR, 360 derece tehdit imha kabiliyeti, yeni nesil kızılötesi (IIR) arayıcı başlıklı güdümlü mermi, satha yakın uçan tehditlere karşı yüksek etkinlik, çoklu angajman kabiliyeti, yapay zeka destekli atış kontrol sistemi, modüler mimari tasarımı sayesinde farklı boyutlardaki platformlara entegrasyon kolaylığı, müstakilen ve/veya platformun savaş yönetim sistemine entegre çalışabilme kabiliyeti, veri bağı ile uplink/downlink ara safha güdüm yetenekleri ile Türkiye'nin Mavi Vatanı savunma kabiliyetini üst düzeye taşıyacak.

    GÖKSUR, su üstü platformundan ilk atışını başarıyla gerçekleştirdi. (Ekran görüntüsü)GÖKSUR, su üstü platformundan ilk atışını başarıyla gerçekleştirdi. (Ekran görüntüsü)

    PARİS'TE ZİYARETÇİLERİN BÜYÜK İLGİSİNİ ÇEKMİŞTİ

    Modüler yapısı ile pek çok fırkateyn ve korvete uyarlanabilmesi nedeniyle yüksek ihracat potansiyeli taşıyan GÖKSUR, Paris'te gerçekleşen Euronaval 2024 Fuarı'nda ziyaretçilerin büyük ilgisini çekmişti.

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