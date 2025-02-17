Başkan Erdoğan davet etti: Zelenskiy Türkiye’ye geliyor!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)



İKİ ÜLKE ARASINDA İŞ BİRLİĞİ DAHA DA GÜÇLENDİRİLECEK



Liderler, Türkiye ile Ukrayna arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerini tüm yönleriyle ele alacak. İki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik atılacak adımlar görüşülecek.