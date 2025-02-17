Başkan Erdoğan davet etti: Zelenskiy Türkiye’ye geliyor!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Görüşme, 18 Şubat Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Görüşme, 18 Şubat Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak.
İKİ ÜLKE ARASINDA İŞ BİRLİĞİ DAHA DA GÜÇLENDİRİLECEK
Liderler, Türkiye ile Ukrayna arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerini tüm yönleriyle ele alacak. İki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik atılacak adımlar görüşülecek.
Ayrıca, ziyarette Ukrayna'daki son gelişmelerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular da masaya yatırılacak.