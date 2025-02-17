Başkan Erdoğan davet etti: Zelenskiy Türkiye’ye geldi!

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrası Avrupa ve Washington yönetimi arasında patlak veren Ukrayna krizi sonrası Ankara kritik bir görüşmeye ev sahipliği yapacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Ankara'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelecek.
ZELENSKIY ANKARA'DA
Zelenskiy ile beraberindeki heyeti taşıyan uçak, 21.08'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, havalimanında yetkililer tarafından karşılandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)
ZELENSKİY RESMİ ZİYARET GERÇEKLEŞTİRECEK
Zelenskiy, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Görüşme, 18 Şubat Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak.
İKİ ÜLKE ARASINDA İŞ BİRLİĞİ DAHA DA GÜÇLENDİRİLECEK
Liderler, Türkiye ile Ukrayna arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerini tüm yönleriyle ele alacak. İki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik atılacak adımlar görüşülecek.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)
Ayrıca, ziyarette Ukrayna'daki son gelişmelerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular da masaya yatırılacak.
ZELENSKIY ABD-RUSYA ZİRVESİNE KATILMAYACAK
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme yönünde Rus ve ABD heyetlerinin yarın Suudi Arabistan'da yapacağı görüşmeye katılmayacaklarını, görüşmenin sonuçlarını da kabul etmeyeceklerini bildirdi.
Zelenskiy, resmi temaslarda bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Ukraynalı gazetecilere açıklamada bulundu.