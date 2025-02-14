Nevşehir’de eski eş dehşeti! 2 çocuk annesini katletti: Tabancayı ormanda bulduğunu iddia etti

Nevşehir'de 2 çocuk annesi Servet Nur Şahin (26), dün eski eşi E.Y'le sokak ortasında tartıştı. Olay yerini kavgaya bıraktı. E.Y. tabancayla eski eşine ateş açtı. Ağır yaralanan kadın, hastanede kurtarılamadı. Kadının cenaze namazı Hacı Hamdi Tüfekçi Camii'nde öğle namazını müteakip kılındı.



Polis, katili yakaladı. İfadesinde eşinin 4 aydır çocuklarını göstermediğini, göstermek için 250 bin TL istediğini söyledi. Tabancayı da 10 ay önce ormanda piknik yaparken bulduğunu iddia etti. Servet Nur Şahin'in akrabası Hasan Şahin ise, "Çocuklarını göstermeme gibi bir durum yok" dedi. FULYA SARIYER

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