The Economist Türkiye’nin küresel atılımını yayınladı: Somali’de Ankara’nın uzay üssü yükseliyor!

Erdoğan'ın öncülüğünde, Ankara'nın uzay programı önemli bir ivme yakaladı. 2021'de açıklanan on yıllık uzay planı, yerli uydu üretiminden Ay'a iniş yapmaya kadar birçok hedefi kapsadı. Dergi, Somali projesiyle ilgili "İnanın ya da inanmayın, Başkan Erdoğan, devrim niteliğinde bir proje planlıyor" başlığını attı. Haberde Türkiye'nin uzay araştırmalarına yaptığı yatırımda önemli bir artış olduğu vurgulandı.



Uzay araştırmaları için 2013'te 4.7 milyon dolar olarak belirlenen bütçenin, 2025'te 140 milyon dolara çıkacağı anlatıldı. Somali'deki uzay limanı projesinin maliyetinin 350 milyon doları bulacağı ve bu limanın sadece uzay projeleri için değil, aynı zamanda füze denemeleri için de kullanılacağı hatırlatıldı. Türkiye küresel oyuncu olmayı hedeflediği anlatılarak, bu projelerinin sadece prestij değil, aynı zamanda savunma alanında stratejik bir avantaj yaratma amacı taşıdığı yorumları da yapıldı.

ERDOĞAN SEVGİSİ BAŞKA

Başkan Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı kapsayan Asya ülkeleri ziyaretinde, büyük sevgi gösterileriyle karşılandı. Türkiye, savunma sanayi başta olmak üzere bu ülkelerle birçok alanda işbirliği anlaşması imzaladıngiltere merkezli The Economist, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan Somali'deki Türk Uzay Limanı Projesi'ni mercek altına aldı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 2024 Ocak ayında Falcon 9 roketiyle uzaya çıktığında, "Gelecek göklerde" diyerek Türkiye'nin uzay vizyonunu simgeleyen bir mesaj paylaştı.