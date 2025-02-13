SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

The Economist Türkiye’nin küresel atılımını yayınladı: Somali’de Ankara’nın uzay üssü yükseliyor!

The Economist, Somali projesiyle ilgili "İnanın ya da inanmayın, Başkan Erdoğan, devrim niteliğinde bir proje planlıyor" başlığını attı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Şubat 2025
The Economist Türkiye’nin küresel atılımını yayınladı: Somali’de Ankara’nın uzay üssü yükseliyor!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Erdoğan'ın öncülüğünde, Ankara'nın uzay programı önemli bir ivme yakaladı. 2021'de açıklanan on yıllık uzay planı, yerli uydu üretiminden Ay'a iniş yapmaya kadar birçok hedefi kapsadı. Dergi, Somali projesiyle ilgili "İnanın ya da inanmayın, Başkan Erdoğan, devrim niteliğinde bir proje planlıyor" başlığını attı. Haberde Türkiye'nin uzay araştırmalarına yaptığı yatırımda önemli bir artış olduğu vurgulandı.

    Uzay araştırmaları için 2013'te 4.7 milyon dolar olarak belirlenen bütçenin, 2025'te 140 milyon dolara çıkacağı anlatıldı. Somali'deki uzay limanı projesinin maliyetinin 350 milyon doları bulacağı ve bu limanın sadece uzay projeleri için değil, aynı zamanda füze denemeleri için de kullanılacağı hatırlatıldı. Türkiye küresel oyuncu olmayı hedeflediği anlatılarak, bu projelerinin sadece prestij değil, aynı zamanda savunma alanında stratejik bir avantaj yaratma amacı taşıdığı yorumları da yapıldı.

    ERDOĞAN SEVGİSİ BAŞKA
    Başkan Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı kapsayan Asya ülkeleri ziyaretinde, büyük sevgi gösterileriyle karşılandı. Türkiye, savunma sanayi başta olmak üzere bu ülkelerle birçok alanda işbirliği anlaşması imzaladıngiltere merkezli The Economist, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan Somali'deki Türk Uzay Limanı Projesi'ni mercek altına aldı.

    Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 2024 Ocak ayında Falcon 9 roketiyle uzaya çıktığında, "Gelecek göklerde" diyerek Türkiye'nin uzay vizyonunu simgeleyen bir mesaj paylaştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CHP’de şaibeli kurultayın ardından bir de şaibeli yerel seçimler iddiası! CHP’li Tolgahan Erdoğan’dan bomba sözler: Aday olmak isteyen milyon dolarlar verdi
    İBB hakkında yasa dışı bahis iddiası! CHP’li Tolgahan Erdoğan Takvim.com.tr’de anlattı: Önümüzdeki günlerde göreceğiz....
    Binance
    Herkes onu konuştu o TAKVİM’e konuştu! CHP’li Tolgahan Erdoğan’dan 250 milyon dolarlık şaibe iddiası: İhale yolsuzluğundaki firma delegelere para mı dağıttı?
    CANLI TAKİP | Başkan Erdoğan Malezya ve Endonezya’ın ardından Pakistan’da
    Trump ve Putin telefonda görüştü: Ölümleri durdurma konusunda anlaştık
    Hem erken emeklilik hem de para iadesi: Borçlanma yapanlar dikkat! Vergi indirimi ile ne kadar ödeme geri alınır?
    Tek tıkla hesaplı alışveriş: Bakanlığın zincir market fiyat karşılaştırma sitesi açıldı! TAKVİM tek tek araştırdı
    Napoli’nin gözü Barış Alper Yılmaz’da! İtalyan temsilcisi AZ Alkamaar maçında milli yıldızı takibe alacak
    Galatasaray - Adana Demirspor maçında penaltıyı kim verdi? TFF VAR kayıtlarını açıkladı
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan A Haber özel yayınında flaş açıklamalar
    AK Parti’den Başkan Erdoğan’ı hedef alan Müsavat Dervişoğlu’na sert tepki: Akıl dışı bir yaklaşımdır
    DEM Partili Bakırhan’dan Bahçeli’ye geçmiş olsun telefonu: Türkiye’nin size ihtiyacı var
    Putin’den ilk temas: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü
    Emeklilere bayram ikramiyesi artışı geliyor! Çalışma yapılacak: Kritik tarih belli oldu | 3 formül masada
    Beşar Esad’ın oğlu Hafız devrim gecesini anlattı X hesabı patladı! Rusya’ya nasıl kaçtılar?
    Fenerbahçe’de o transfer sezon sonuna kaldı!
    Galatasaray’da mecburi rotasyon! AZ maçı 11’i belirlendi
    Mourinho’dan Talisca kararı! Anderlecht maçı 11’ini belirledi
    Bakan Bayraktar’dan Türkmen gazı açıklaması: 20 yıl sonra bir ilk!