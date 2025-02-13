Sevgililer Günü etkisi e-ticaret satışlarını patlattı: Çiftlere 17 bin liraya varan fatura çıktı!

14 Şubat Sevgililer Günü, piyasayı hareketlendirdi. Sevdiğini sevindirmek isteyenler hediyelik alışverişine hız verdi. Giyimden takıya, teknolojik ürünlere kadar pek çok alanda satışlar arttı. Sevgililer Günü dolayısıyla e-ticarette de hareketlilik yaşanırken, bu kapsamdaki özel kampanyalar ve takvim etkisiyle Şubat'ta e-ticaret hacminin 200 milyar lirayı aşacağı beklentisi oluştu.

TEK GÜLÜN FİYATI 300 TL

Sevgililer Günü harcamaları sadece hediyelerle sınırlı kalmayacak. Çiçek ve çikolata satışlarıyla ve restoran harcamalarında da artış söz konusu olacak. Ankara Çiçekçiler Esnafı Odası Başkanı Engin Çimen, tek gülün fiyatının 150 ile 300 lira arasında değişeceğini açıkladı. Çimen, "14 Şubat'ta fahiş fiyattan satış yapan olursa bize bildirin. Yaptırım uygulayacağız" dedi.

5 YILDIZLI YEMEK 17 BİN TL

Yaklaşan Sevgililer Günü için restoranlar özel menüler hazırladı. İstanbul'daki lüks otellerin fiks menü fiyatları belli oldu. İki kişilik yemeğe 5 bin 600 lira isteyen de 17 bin lira isteyen de olduğu görüldü. Seçilen içeceğe göre de fiyatın artacağı belirtildi. Ayrıca pek çoğunda servis ücretinin de fiyata dahil olmadığı öğrenildi.

ALIŞVERİŞTE TEKNOLOJİ VE MODA RÜZGARI

E-ticaret platformlarında tüketiciler en çok teknoloji, moda, kozmetik kategorilerine ilgi gösterdi. Hepsiburada Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Görkem Dereli, "Bu dönemde özellikle akıllı saatler, saç şekillendirme ürünleri, kulaklıklar, akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar gibi teknolojik ürünler yüksek talep görüyor" dedi. Trendyol Grubu Büyüme ve Müşteri Deneyiminden Sorumlu Başkan Kutay Konakçı da şu bilgileri verdi: "Saatler, gümüş aksesuarlar, kulaklıklar, traş makineleri, saç düzleştiriciler ve saç maşaları en çok talep gören alışveriş kategorileri arasında yer alıyor."



KUYUMCULAR HAREKETLENDİ

Kuyumcularda 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi yoğunluk arttı. Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, "Herkesin ulaşabileceği özel takılar hazırladık. Altında bin 500, pırlantada 7 bin 500 liradan başlayan ürünlerimiz var" dedi.