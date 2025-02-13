Özel-İmamoğlu-Yavaş’ın bu “Birlikteyiz” pozunun zoraki olduğu ortaya çıktı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in cumhurbaşkanlığı adaylığında ismi geçen ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla yaptığı toplantıda ele alınan konular netleşmeye başladı. İmamoğlu, tüm detayları yakın bir zamanda açıklayacağını vurguladı. Yavaş'ın köprüleri nasıl attığını ise nazik bir dille şu şekilde anlattı:



KAYGILARINI İLETTİ

Ön seçime dair tereddüt ve kaygılarını dile getirmek kaydıyla partinin alacağı karara saygı duyacağına, memleket adına, millet adına süreci destekleyeceğine dair cümleler kurdu.



Hem önseçime dair kaygılarını hem de erken belirlenmesine dair tereddütlerini dile getirdiğinin altını çizeyim

İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 7 yıl 4 ay hapis ve siyasi yasak istemiyle yargıal nacak olan İmamoğlu, 11 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.

KARGAŞA VAR

Devlet eski Bakanı CHP'li Mehmet Sevigen, 'ön seçim' krizine ilişkin açıklama yaptı. "Kemal Bey, Mansur Bey'in arkasında. Altılı Masa, Mansur Bey'e gaz veriyor. İmamoğlu ve Yavaş arasında kargaşa göreceğiz. Başladılar bile... Yavaş, gerçek yüzünü ortaya çıkarmıyor. İşin kısacası, eninde sonunda aday olur" ifadesini kullandı.