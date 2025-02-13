SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Dışişleri Hakan Fidan 61. Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak

Avrupa güvenliğinin geleceğine dönük önemli mesajların verileceği 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025), yarın "Ukrayna ve Orta Doğu" önceliğiyle başlayacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Münih Güvenlik Konferansı'na Bakan Hakan Fidan da katılacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 18:05 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 18:05
Dışişleri Hakan Fidan 61. Münih Güvenlik Konferansı’na katılacak

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025), yarın "Ukrayna ve Orta Doğu" önceliğiyle başlayacak. Savunma ve güvenlik alanında dünyanın önemli platformlarından olan konferans, kıtada İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana binlerce insanın öldüğü milyonları göçe zorlayan en büyük savaş olan Rusya-Ukrayna savaşının (24 Şubat 2022'de başladı) ve ABD'nin gümrük tarifeleriyle küresel ticarette artan gerilimin gölgesinde yapılacak.

    Dışişleri Hakan Fidan 61. Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak. (Fotoğraf: X)Dışişleri Hakan Fidan 61. Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak. (Fotoğraf: X)

    BAKAN FİDAN DA KATILACAK

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 14-16 Şubat'ta düzenlenecek 61'inci Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 14-16 Şubat 2025 tarihlerinde düzenlenecek 61'inci Münih Güvenlik Konferansı'na katılacaktır" denildi.

    61. Münih Güvenlik Konferansı, yarın ʺUkrayna ve Orta Doğuʺ önceliğiyle başlayacak. (Fotoğraf: AA)61. Münih Güvenlik Konferansı, yarın ʺUkrayna ve Orta Doğuʺ önceliğiyle başlayacak. (Fotoğraf: AA)

    KONFERANSTA NELER OLACAK?

    Bu yılki konferansta, Rusya-Ukrayna savaşı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna barış planı, Batı ile Çin arasındaki ilişkiler, Sudan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki çatışmalar, Orta Doğu'daki durum, savunma harcamaları, iklim krizleri, enerji ve gıda güvenliği ile başta yapay zeka olmak üzere teknoloji konusunda düzenlemeler, siber güvenlik ve ekonominin masaya yatırılması bekleniyor.

    Konferansın ayrıca Trump'ın yeni politikalarının ardından Avrupa'nın kendi askeri kapasitesini ne kadar geliştirmesi ve Avrupa'nın güvenliği için ABD'ye ne kadar güvenmesi gerektiği gibi sorular üzerinde uzun yıllar süren tartışmaları yeniden ivmelendirmesi öngörülüyor.

    Konferansta, "Donald Trump yönetimindeki ABD nereye gidiyor? Transatlantik ortaklığa ve Ukrayna'ya verilen desteğe ne olacak?" gibi soruların cevapları da aranacak.

    Dünya, ABD liderliğindeki tek kutupluluktan çok kutupluluğa doğru kayarken, bu yıl 61'incisi düzenlenecek ve 16 Şubat'a kadar sürecek konferans, gerilim ve belirsizliklerin arttığı bir dönemde Münih'teki Bayerischer Hof Oteli'nde yapılacak.

    Siyaset, ekonomi, askeri, diplomasi ve istihbarat alanlarının üst düzey temsilcilerini buluşturan konferansa, bu yıl 60'tan fazla hükümet ve devlet başkanı ile yaklaşık 100 dışişleri ve savunma bakanının katılması bekleniyor.

    61. Münih Güvenlik Konferansı, yarın ʺUkrayna ve Orta Doğuʺ önceliğiyle başlayacak. (Fotoğraf: AA)61. Münih Güvenlik Konferansı, yarın ʺUkrayna ve Orta Doğuʺ önceliğiyle başlayacak. (Fotoğraf: AA)

    Aralarında küresel düzeyde faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey yöneticileri, akademisyenler ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de bulunduğu 500'ün üzerinde davetli de konferansın katılımcıları arasında yer alıyor.

    200'den fazla etkinliğin planlandığı konferansta dünyanın değişik bölgelerindeki krizler, savunma ve dış politika konuları da ele alınacak.

    Batılı liderlerin yoğun ilgi gösterdiği 3 günlük konferans, 14 Şubat'ta Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in açılış konuşmasıyla başlayacak. Konferansın ilk gününde küresel yönetişim, demokratik esneklik, iklim güvenliği ve daha birçok konu dahil olmak üzere küresel güvenlik sorunlarına odaklanılacak.

    İkinci gün ise uluslararası düzenin durumu ile bölgesel çatışmalar ve krizler üzerine tartışmalar yapılacak. Transatlantik ortaklığın geleceği de konferansın ikinci gününde odak noktası olacak.

    Konferans, 16 Şubat'ta Avrupa'nın dünyadaki rolüne ilişkin tartışmalarla sona erecek.

    Etkinliğe aralarında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg olmak üzere 60'tan fazla devlet ve hükümet başkanı ile yaklaşık 100 dışişleri ve savunma bakanı katılacak.

    Çin'i ise Dışişleri Bakanı Vang Yi konferansta temsil edecek.

    Hiçbir kararın alınmadığı gayri resmi toplantıların yapıldığı konferansa, Rusya'dan yetkililerin davet edilmemesi ve ABD'den geniş katılım olması dikkati çekiyor.

    Trump, ikinci dönem başkanlığının ilk günlerinde Atlantik ötesi ilişkilerde yeni ve daha keskin bir ton belirlerken, JD Vance liderliğindeki ABD delegasyonu, senatör ve Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşuyor.

    Konferans, Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak erken federal seçimlerden sadece bir hafta önce yani seçim kampanyasının son dönemecinin tam ortasında gerçekleştirilecek. Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ve Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) Partisi konferansa davet edilmedi. Bunlar dışında diğer partilerin liderlerinin konferansa katılması bekleniyor.

    61. Münih Güvenlik Konferansı, yarın ʺUkrayna ve Orta Doğuʺ önceliğiyle başlayacak. (Fotoğraf: AA)61. Münih Güvenlik Konferansı, yarın ʺUkrayna ve Orta Doğuʺ önceliğiyle başlayacak. (Fotoğraf: AA)

    GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINACAK
    Konferans nedeniyle Bayerischer Hof Oteli çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınacak. Dronlar da dahil olmak üzere Münih şehrinde uçuş yasağı olacak. Etkinliğin güvenliğini sağlamak için yaklaşık 5 bin polis görev yapacak. Otel çevresindeki yollar trafiğe kapatılacak.

    Münih kent merkezinde Filistin destekçilerinin, aşırı sağcı ve göçmen karşıtı grupların, NATO karşıtlarının ve sol grupların gösteri yapması bekleniyor. Gösteriler, otel etrafındaki güvenlik çemberinin dışında düzenlenecek. Alman polisi, Münih Güvenlik Konferansı'nın çevresinde hafta sonu yaklaşık 40 farklı gösteri yapılacağını açıkladı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan dünya barışını tehdit eden Trump’a Gazze tepkisi: Yanlıştan dön
    TÜSİAD’ın skandal açıklamalarına sert tepki: Türkiye eski Türkiye değildir
    Binance
    Darbe artığı TÜSİAD’ın vesayet özlemi! Başrolde Orhan Turan ve Ömer Aras... Millete kılıç çekenlere ve Gezi ihanetine sahip çıktılar
    Elon Musk’ın oğlu X Donald Trump’a Çeneni kapat mı dedi? Sosyal medya ikiye bölündü
    Herkes onu konuştu o TAKVİM’e konuştu! CHP’li Tolgahan Erdoğan’dan 250 milyon dolarlık şaibe iddiası: İhale yolsuzluğundaki firma delegelere para mı dağıttı?
    İngiltere’nin Beşar Esad pazarlığı! Hafız’dan sonra nasıl iktidara geldi? Belgeler ortaya çıktı
    MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Gazze açıklaması: Ya iki devletli çözüm ya uçurum
    Başkan Erdoğan’dan Pakistan’da Bağımsız Filistin mesajı: Mücadelemiz sürecek | 24 anlaşma imzalandı | Ticarette yeni hedef
    Hamas’tan Gazze açıklaması: Ateşkesi sürdüreceğiz! Cumartesi takas yapılacak mı?
    İBB hakkında yasa dışı bahis iddiası! CHP’li Tolgahan Erdoğan Takvim.com.tr’de anlattı: Önümüzdeki günlerde göreceğiz....
    Mansur Yavaş’ın adaylık planı! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu değil diyor ama... Kimlerle Masa kuracak?
    CHP’li Kartal ve Ataşehir Belediyesi’ne terör operasyonunda yeni detay! Kent uzlaşısında İBB meclisine sokulan Elif Gül’ün kızı PKK üyesi çıktı!
    CHP’de şaibeli kurultayın ardından bir de şaibeli yerel seçimler iddiası! CHP’li Tolgahan Erdoğan’dan bomba sözler: Aday olmak isteyen milyon dolarlar verdi
    Mourinho’dan Talisca kararı! Anderlecht maçı 11’ini belirledi
    Şahbaz Şerif’ten Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: Her fırsatta mazlumların hakkını savundunuz
    Müge Anlı Mahir Ünlütaşkıran olayı nedir? Çocuklar kardeşinden mi? Eşinden şoke eden sözler: İnat olsun diye beraber oldum
    Galatasaray’da mecburi rotasyon! AZ maçı 11’i belirlendi
    Ankara’da toplu ulaşıma zam! Tam ve öğrenci bileti kaç TL oldu? İşte yeni tarife...
    Başka Bir Gün’ün Serdar’ı Salih Bademci bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer karı-koca aynı dizide...