Dışişleri Hakan Fidan 61. Münih Güvenlik Konferansı’na katılacak

61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025), yarın "Ukrayna ve Orta Doğu" önceliğiyle başlayacak. Savunma ve güvenlik alanında dünyanın önemli platformlarından olan konferans, kıtada İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana binlerce insanın öldüğü milyonları göçe zorlayan en büyük savaş olan Rusya-Ukrayna savaşının (24 Şubat 2022'de başladı) ve ABD'nin gümrük tarifeleriyle küresel ticarette artan gerilimin gölgesinde yapılacak.

BAKAN FİDAN DA KATILACAK Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , 14-16 Şubat'ta düzenlenecek 61'inci Münih Güvenlik Konferansı 'na katılacak. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 14-16 Şubat 2025 tarihlerinde düzenlenecek 61'inci Münih Güvenlik Konferansı'na katılacaktır" denildi.

61. Münih Güvenlik Konferansı, yarın ʺUkrayna ve Orta Doğuʺ önceliğiyle başlayacak. (Fotoğraf: AA)

KONFERANSTA NELER OLACAK?

Bu yılki konferansta, Rusya-Ukrayna savaşı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna barış planı, Batı ile Çin arasındaki ilişkiler, Sudan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki çatışmalar, Orta Doğu'daki durum, savunma harcamaları, iklim krizleri, enerji ve gıda güvenliği ile başta yapay zeka olmak üzere teknoloji konusunda düzenlemeler, siber güvenlik ve ekonominin masaya yatırılması bekleniyor.

Konferansın ayrıca Trump'ın yeni politikalarının ardından Avrupa'nın kendi askeri kapasitesini ne kadar geliştirmesi ve Avrupa'nın güvenliği için ABD'ye ne kadar güvenmesi gerektiği gibi sorular üzerinde uzun yıllar süren tartışmaları yeniden ivmelendirmesi öngörülüyor.

Konferansta, "Donald Trump yönetimindeki ABD nereye gidiyor? Transatlantik ortaklığa ve Ukrayna'ya verilen desteğe ne olacak?" gibi soruların cevapları da aranacak.

Dünya, ABD liderliğindeki tek kutupluluktan çok kutupluluğa doğru kayarken, bu yıl 61'incisi düzenlenecek ve 16 Şubat'a kadar sürecek konferans, gerilim ve belirsizliklerin arttığı bir dönemde Münih'teki Bayerischer Hof Oteli'nde yapılacak.

Siyaset, ekonomi, askeri, diplomasi ve istihbarat alanlarının üst düzey temsilcilerini buluşturan konferansa, bu yıl 60'tan fazla hükümet ve devlet başkanı ile yaklaşık 100 dışişleri ve savunma bakanının katılması bekleniyor.