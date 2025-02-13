Dışişleri Hakan Fidan 61. Münih Güvenlik Konferansı’na katılacak

61. Münih Güvenlik Konferansı, yarın ʺUkrayna ve Orta Doğuʺ önceliğiyle başlayacak. (Fotoğraf: AA)
Aralarında küresel düzeyde faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey yöneticileri, akademisyenler ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de bulunduğu 500'ün üzerinde davetli de konferansın katılımcıları arasında yer alıyor.
200'den fazla etkinliğin planlandığı konferansta dünyanın değişik bölgelerindeki krizler, savunma ve dış politika konuları da ele alınacak.
Batılı liderlerin yoğun ilgi gösterdiği 3 günlük konferans, 14 Şubat'ta Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in açılış konuşmasıyla başlayacak. Konferansın ilk gününde küresel yönetişim, demokratik esneklik, iklim güvenliği ve daha birçok konu dahil olmak üzere küresel güvenlik sorunlarına odaklanılacak.
İkinci gün ise uluslararası düzenin durumu ile bölgesel çatışmalar ve krizler üzerine tartışmalar yapılacak. Transatlantik ortaklığın geleceği de konferansın ikinci gününde odak noktası olacak.
Konferans, 16 Şubat'ta Avrupa'nın dünyadaki rolüne ilişkin tartışmalarla sona erecek.
Etkinliğe aralarında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg olmak üzere 60'tan fazla devlet ve hükümet başkanı ile yaklaşık 100 dışişleri ve savunma bakanı katılacak.
Çin'i ise Dışişleri Bakanı Vang Yi konferansta temsil edecek.
Hiçbir kararın alınmadığı gayri resmi toplantıların yapıldığı konferansa, Rusya'dan yetkililerin davet edilmemesi ve ABD'den geniş katılım olması dikkati çekiyor.
Trump, ikinci dönem başkanlığının ilk günlerinde Atlantik ötesi ilişkilerde yeni ve daha keskin bir ton belirlerken, JD Vance liderliğindeki ABD delegasyonu, senatör ve Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşuyor.
Konferans, Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak erken federal seçimlerden sadece bir hafta önce yani seçim kampanyasının son dönemecinin tam ortasında gerçekleştirilecek. Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ve Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) Partisi konferansa davet edilmedi. Bunlar dışında diğer partilerin liderlerinin konferansa katılması bekleniyor.
61. Münih Güvenlik Konferansı, yarın ʺUkrayna ve Orta Doğuʺ önceliğiyle başlayacak. (Fotoğraf: AA)
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINACAK
Konferans nedeniyle Bayerischer Hof Oteli çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınacak. Dronlar da dahil olmak üzere Münih şehrinde uçuş yasağı olacak. Etkinliğin güvenliğini sağlamak için yaklaşık 5 bin polis görev yapacak. Otel çevresindeki yollar trafiğe kapatılacak.
Münih kent merkezinde Filistin destekçilerinin, aşırı sağcı ve göçmen karşıtı grupların, NATO karşıtlarının ve sol grupların gösteri yapması bekleniyor. Gösteriler, otel etrafındaki güvenlik çemberinin dışında düzenlenecek. Alman polisi, Münih Güvenlik Konferansı'nın çevresinde hafta sonu yaklaşık 40 farklı gösteri yapılacağını açıkladı.