Başkan Erdoğan'dan dünya barışını tehdit eden Trump'a Gazze tepkisi: "Yanlıştan dön"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya basınına konuştu.

Cakarta'ya yaptığı resmi ziyareti değerlendiren Erdoğan, "Gerçekten bugüne kadar hiçbir ülkede görmediğim bir karşılama töreniydi. Caddelerdeki bütün öğrencilerin, gençlerin o coşkusu o heyecanı, karşılaşmadaki özellikleri beni çok çok duygulandırdı. Benim bundan sonraki siyasi hayatımda böyle bir tabloyu bir daha görebilir miyim bilmiyorum. Binlerce öğrencinin caddelerde bize gösterdiği heyecan, gösterdiği coşku gerçekten beni çok çok duygulandırdı. Tabii sayın cumhurbaşkanına bu noktada teşekkürlerimi ifade ettim, bildirdim."

Başkan Erdoğan, Endonezyalı mevkidaşını Nisan ayında Antalya Diplomasi Forumu'na davet ettiğini belirtti. Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminde hedeflenin ilk etapta 5 milyar dolar, ardından ise 10 milyar dolar olduğunu belirti.

Trump'ın Gazze'de yaşayan Filistinlilerin zorla yerinden etme planına dair gelen soruya ise Erdoğan şu yanıtı verdi:

"Trump'ın özellikle bu Netanyahu denilen katille böyle bir anlaşmayı yapması ve bu tür meydan okumalarını, ben dünya barışı için çok büyük bir tehdit olarak görüyorum. Şu anda Gazze'yi kimse Filistinlilerin elinden alamaz. Böyle bir şeye cüret etmek her şeyden önce dünya barışı için çok farklı bir tehdittir. Böyle bir tehdide de evet demek dünya barışı noktasından bir siyasetçi olarak doğrusu beni ciddi manada üzmüştür, düşündürmektedir. Doğrusu ben sayın Trump'ın geçen dönemdeki davranışıyla şu andaki bu tür açıklamalarını dünyadaki birçok ülkeye yönelik meydan okumalarını doğru bulmuyorum ve bunları iyi bir gelişme olarak görmüyorum. Temenni ederim ki kısa zamanda bu yanlışlardan dönülür, Amerika gibi bir dünya devi bu yanlışlardan süratle döner ve buna göre de dünya barışı kendine bir çıkış yolunu yakalamış olur."