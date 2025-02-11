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Ticaret Bakanı Bolat'tan Malezya'da kritik temaslar! Hedef 10 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanı Tengku Zafrul Aziz, ülkedeki yatırımcılar ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

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Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 09:52 Güncelleme Tarihi :11 Şubat 2025 , 10:14
Ticaret Bakanı Bolat’tan Malezya’da kritik temaslar! Hedef 10 milyar dolar

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    Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmelerine ilişkin bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı kapsamında Malezya'da bulunduklarını anımsatan Bolat, ülkenin Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanı Aziz ile ikili görüşme gerçekleştirdiğini ve Başbakan İbrahim ile de görüşme imkanı bulduğunu bildirdi.

    Ticaret Bakanı Bolat, Malezya'da yatırımcılarla bir araya geldi. (DHA)Ticaret Bakanı Bolat, Malezya'da yatırımcılarla bir araya geldi. (DHA)

    HEDEF 10 MİLYAR DOLAR
    Bakan Bolat paylaşımında, "Görüşmelerde, Türkiye-Malezya ticari ve ekonomik ilişkilerini tüm yönleriyle ele alarak, artan ticaret hacmi ve yatırım ilişkilerimizdeki ivmeyi sürdürmek için atılabilecek adımları ele aldık ve mal ticaretimizin daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması için önerileri değerlendirdik. Ayrıca, ürün güvenliği, helal akreditasyon, savunma sanayisi, yatırımlar gibi çeşitli alanlarda ortak çalışmalarımızın artırılmasını kararlaştırdık. Ticaret hacmimizin 10 milyar dolara çıkarılması, Türkiye ve Malezya arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin daha ileriye taşınması için çabalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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