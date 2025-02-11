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Başkan Erdoğan'dan Trump’ın Gazze planına sert çıkış: Ciddiye alınır tarafı yok Gazellileri çıkarmaya gücünüz yetmez

Başkan Erdoğan, Malezya’dan dünyaya seslendi. Gazzeliler’in sürgün edilmesi fikrine karşı “Filistin halkına ikinci bir Nekbe yaşatmaya kimsenin gücü yetmez. Bu insanları sürgün etmeye yönelik tekliflerin ciddiye alınır tarafı yok” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Şubat 2025
Başkan Erdoğan’dan Trump’ın Gazze planına sert çıkış: Ciddiye alınır tarafı yok Gazellileri çıkarmaya gücünüz yetmez

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üç Asya ülkesini kapsayan ziyaretin ilk durağı olan Malezya'dan dünyaya Gazze mesajı verdi:
    Zulmü lanetledik. Mazlumların sesi olduk. Gazze'nin yanında olduk. Gazzeli ve Filistinli mazlumları bir an olsun sahipsiz bırakmadık. Bu süreç, bizlere uluslararası sistemin acizliğini de gösterdi. İsrail'in devlet terörünü lanetledik. Siyonist yönetimin baskısıyla yeni ABD yönetiminin, Gazze ile ilgili gündeme getirdiği önerilerin, bizim açımızdan konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur.

    Filistinliler'i, binlerce yıldır yaşadıkları topraklardan sürgün etmeye yönelik tekliflerin, bizce ciddiye alınır bir tarafı yok. Filistin halkına ikinci bir Nekbe yaşatmaya, Allah'ın izniyle kimsenin gücü yetmez, yetmeyecek. Gazze'deki yıkımın mali faturasının 100 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

    Bu ağır faturanın müsebbibi de İsrail ve Netanyahu hükümeti. İsrail, kendi başına bu faturayı mutlaka ödemeli. İsrail yönetiminden, öncelikle sebep oldukları yıkımın bedeli tahsil edilmeli, bununla da Gazze'deki yeniden inşa süreçleri başlatılmalı. İsrail'in onca yıkıma, onca acıya, katliama sebep olduktan sonra, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesine izin verilemez.

    Türkiye 6 Şubat 2023 depremlerinde büyük bir yıkım yaşadı. Bu yıl bitmeden 453 bin konut ve iş yerini teslim edeceğiz. Aynı inşa ve ihya başarısını Gazze'de de İslam dünyası olarak sergileyebiliriz. Çok kısa sürede Gazze'yi yeniden ayağa kaldırabiliriz. Yeter ki Gazzelilerin zaten hakkı olan bu para, İsrail'den tahsil edilsin.

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