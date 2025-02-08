SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan Asya turuna çıkıyor! Malezya, Endonezya ve Pakistan: İmzalar atılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 10-13 Şubat 2025 tarihleri arasında Asya turuna çıkıyor. Erdoğan'ın Malezya, Endonezya ve Pakistan'a resmi ziyaretlerde bulunacağı bildirildi. Ziyaret kapsamında, Türkiye ile bu ülkeler arasındaki ikili anlaşmalara hukuki zemin kazandırmak adına çeşitli alanlarda yeni anlaşmalar imzalanması planlanıyor. Ayrıca, Başkan Erdoğan'ın çeşitli iş çevreleriyle bir araya gelerek ekonomik ve ticari iş birliklerini güçlendirmesi öngörülüyor. Erdoğan'ın 3 ülkeye yapacağı ziyaretin rotası ve programı da belli oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Şubat 2025 , 17:11 Güncelleme Tarihi :09 Şubat 2025 , 15:33
Başkan Erdoğan Asya turuna çıkıyor! Malezya, Endonezya ve Pakistan: İmzalar atılacak

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10-13 Şubat 2025 tarihleri arasında Malezya, Endonezya ve Pakistan'a resmi ziyaretlerde bulunacak.

    Ziyaretler kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile söz konusu ülkeler arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak. Mevcut iş birliklerinin somut projelerle daha ileriye taşınması amacıyla ortak adımlar belirlenecek.

    Başkan Erdoğan'ın Asya ziyaretleri başlıyor!

    Başkan Erdoğan, kapsamılı stratejik ortak olan Malezya'yı ziyaretinin ardından Endonezya ve Pakistan'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarına katılacak ve muhataplarıyla birlikte başkanlık yapacak.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

    ANLAŞMALAR İMZALANACAK

    Ziyaret kapsamında, Türkiye ile bu ülkeler arasındaki ikili anlaşmalara hukuki zemin kazandırmak adına çeşitli alanlarda yeni anlaşmalar imzalanması planlanıyor. Ayrıca, Başkan Erdoğan'ın çeşitli iş çevreleriyle bir araya gelerek ekonomik ve ticari iş birliklerini güçlendirmesi öngörülüyor.

    Görüşmelerde ayrıca, Gazze başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler de ele alınarak fikir alışverişinde bulunulacak.

    Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan (AA)Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan (AA)


    Türkiye'nin gurur sektörlerinden savunma sanayi de bu ziyaretlerde masaya yatırılacak.

    Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

    SAVUNMA SANAYİ İŞBİRLİĞİ

    Başkan Erdoğan'ın Asya turunun ilk durağı Malezya olacak. Erdoğan'ın en son 2019'da ziyaret ettiği Malezya ile ilişkiler bu ziyaretten sonra hızlı bir yükseliş dönemine girdi. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olan Malezya, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını durdurmak için kurulan "Gazze Temas Grubu"nda Türkiye ile ortak hareket etti. İki ülke savunma sanayinde de önemli işbirliklerine gidiyor. Malezya, denizcilik başta olmak üzere bir çok alanda Türk savunma sanayi ürünleriyle ilgileniyor. Savunma Sanayi Başkanlığı bağlısı STM'nin Malezya için 3 korvet inşa etmesi konusunda uzlaşıldı. Geçtiğimiz yıl, Malezya'nın savunma ürünlerinin tedarikine ilişkin devletten devlete imzaladığı ilk resmi belge niteliğinde Mutabakat Zaptı imzalandı. D8 üyesi olan Malezya, ayrıca Türkiye'nin 2013 yılından beri zirvelerine davet edildiği ASEAN'ın önemli bir ortağı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto (AA)

    4 BİN 500 ENDONEZYALI ÖĞRENCİ TÜRK ÜNİVERSİTELERİNDE

    Türkiye ile Endonezya arasında son yıllarda ekonomik ilişkilerde olumlu gelişmeler yaşanıyor. İki ülke ikili ticareti 10 milyar dolara çıkarmak için önemli adımlar atıyor. Ankara-Jakarta ilişkilerinde eğitim işbirliği de öne çıkıyor. Türkiye'de 4 bin 500 Endonezyalı öğrenci üniversite eğitimi alıyor. İki ülke arasında "Yüksek Düzeyli İstişare Konseyi" mekanizması bulunuyor. Erdoğan'ın ziyareti marjında iki ülke cumhurbaşkanı ile bakanları bir araya gelerek ekonomi, kültür, güvenlik, teknoloji, eğitim alanında çalışmalar yapacak.

    İki ülkenin savunma sanayi şirketleri arasında Endonezya Kara Kuvvetlerinin kullanımı için iki yıllık sürede 18 tank üretilmesine yönelik bir anlaşma imzalanmış, bu tankların, 10'u Türkiye, 8'inin Endonezya'da üretilmesi kararı alındı. Sabah'tan Betül Usta'nın haberine göre, Türkiye ve Endonezya'nın savunma sanayisi alanındaki yeteneklerini birleştirerek daha fazla işbirliğine gitmesi bekleniyor.

    SOR DURAK PAKİSTAN

    Başkan Erdoğan'ın Asya turunda son durak Pakistan olacak. İki ülke arasında köklü ilişkiler ve çok yakın işbirliği mevcut. Türkiye ve Pakistan arasında terörle mücadele dahil olmak üzere birçok alanda örnek dayanışma sergilenirken, uluslararası meselelerde de iki ülke büyük oranda aynı yönde fikir beyan ediyor.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif (AA)

    TÜRKİYE TERÖRE KARŞI PAKİSTAN'IN YANINDA

    Erdoğan, Türkiye'nin, huzur ve güvenliğini tehdit eden terör eylemlerine karşı Pakistan'ın yanında olduğunu, Pakistan ekonomisindeki toparlanmayı memnuniyetle karşıladıklarını, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik iş birliğini artırmak için çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Türkiye'nin anlaşmanın yapıldığı 2023 yılına kadarki tek kalemde en büyük ihracatı olan MİLGEM anlaşması sonrası iki ülke ilişkileri yeni bir aşamaya taşındı. Türkiye ile Pakistan arasında gemi, helikopter, SİHA ve diğer silah platformlarında anlaşmalar da yapıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    MHP lideri Bahçeli’den iyiyim mesajı! Trump’ın Gazze’yi ilhak planına sert tepki: Türkiye’ye ve İslam coğrafyasına meydan okuma
    15 Şubat’a günler kala mektup iddiası! Öcalan önce DEM’in kulağını çekti sonra Kandil’in...Örgütü ben kurdum ben dağıtıyorum
    Kardelenler
    Fenerbahçe’nin Alanyaspor maçı ilk 11’i belli oldu
    Başkan Erdoğan Asya turuna çıkıyor! Malezya, Endonezya ve Pakistan: İmzalar atılacak
    Transferde sürpriz! Milli yıldız Fenerbahçe’ye
    Kahramanmaraş ve Hatay’da 7/24 çalışma! Depremin yaraları sarılıyor
    Öğrenciler dikkat! Hukuk fakültesi için 100 bin kriteri! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı!
    Takvim günler önce gerçek yüzünü yazdı! Merdiven altı komedyen torbacı çıktı... Allah’a şirk koşup bölücülük yapan Selin Dilmaç tutuklandı
    CHP’de PM öncesi 3’lü savaş toplantısı! Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu ikilisi Mansur Yavaş’a karşı... Kim, kime ne teklif edecek?
    EMEKLİYE 27 BİN TL PROMOSYON! SGK görüşmeleri ne zaman? 16.4 milyon BAĞKUR, SSK’lı için imzalar atılacak
    İmamoğlu’nun Ali Cengiz oyunları! Sarıyer’deki villaları mal beyanından kaçırdı arsalara çöktü: İBB kasasından 156 milyon TL çıktı
    İstanbul’a yeni kar dalgası geliyor! Meteoroloji 5 günlük raporu açıkladı: Bu hafta hava nasıl olacak?
    Ege Denizi’nde yıkıcı deprem uyarısı: Türkiye’yi etkileyebilir! Santorini nasıl hilal şeklini aldı?
    Anneye erken emeklilik: Doğum borçlanması ile 6 yıl kazanmak mümkün
    Hurda araçta ÖTV teşviki! Milyonları ilgilendiren teklif Meclis’e sunuldu
    Gazze’de 5. takas: İsrail ’ölüm koridoru’ Netrazim’den çekiliyor!
    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye son gün çalımı!
    Salim Güran cezaevinden çıkacak mı? Nevzat Bahtiyar için çarpıcı iddia: Daha önce vahşice...
    Yeşilçam’ın sarışın güzeli Meral Zeren bakın şimdi ne halde! Yılların acıması yok...