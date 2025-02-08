Uzmanlar "Sarı" ölüme karşı uyardı: Almayın!

Grip ve üst solunum yolu enfeksiyonlarının arttığı kış aylarında uzmanlar, halk arasında "sarı serum" olarak bilinen ve internetten de satılan serum için uyardı. Uzmanlar, doktor önerisi olmadan herhangi bir serum veya ilaç kullanılmaması gerektiğini söyledi.



Dahiliye Uzmanı Dr. İbrahim Aydın, "Sarı serum dediğimiz aslında serumun içine bemiks dediğimiz bir vitamin iğnesinin konulmasıdır. Sarı serum dediğimiz şeyin içindeki o bemiksi çok mecbur olmadıkça biz de uygulamıyoruz. Hastayı o an için rahatlayıcı bir şey. O riske değmez" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN