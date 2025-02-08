Sanat dünyasını alt üst eden medya sanatçısı Refik Anadol'a ödül: Gururlanmanın "Time"zamanı

Yeni medya sanatçısı Refik Anadol, sanat dünyasında çığır açan projelere imza attı. İzleyicilere görsel şölen yaşattı. Sanatçı, son olarak TIME dergisi tarafından yapay zekaya öncülük edenleri onurlandırmak için düzenlenen 2025 TIME100 Al Impack Awards etkinliğinde ödül kazandı. Anadol, ödüle layık görülmekten dolayı onur ve mutluluk duyduğunu anlattı.



"Bu ödülle, uzun zamandır ilham aldığım mentörlerim ve hayranlık duyduğum pek çok önemli isimle aynı platformu paylaşmak benim için büyük bir gurur. Yapay zekanın insanlığa mutluluk, ilham ve umut getireceğine inancım tam. Refik Anadol Studios ve DATALAND olarak, etik ve doğaya duyarlı yapay zeka sistemleri ve deneyimleri geliştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.



TIME100 AI Impact Awards'ta ödül alacaklar arasında IBM Üst Yöneticisi (CEO) Arvind Krishna, Kanadalı müzisyen Grimes, Prof. Dr. Anima Anandkumar gibi farklı sektörlerden isimler yer alıyor. Anadol ve diğer 3 isim, ödülünü 10 Şubat'ta Dubai'de düzenlenecek törenle alacak.

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