Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10-13 Şubat 2025 tarihleri arasında Malezya, Endonezya ve Pakistan'a resmi ziyaretlerde bulunacak.

Ziyaretler kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile söz konusu ülkeler arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak. Mevcut iş birliklerinin somut projelerle daha ileriye taşınması amacıyla ortak adımlar belirlenecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

Başkan Erdoğan, kapsamılı stratejik ortak olan Malezya'yı ziyaretinin ardından Endonezya ve Pakistan'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarına katılacak ve muhataplarıyla birlikte başkanlık yapacak.

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan (AA)

ANLAŞMALAR İMZALANACAK



Ziyaret kapsamında, Türkiye ile bu ülkeler arasındaki ikili anlaşmalara hukuki zemin kazandırmak adına çeşitli alanlarda yeni anlaşmalar imzalanması planlanıyor. Ayrıca, Başkan Erdoğan'ın çeşitli iş çevreleriyle bir araya gelerek ekonomik ve ticari iş birliklerini güçlendirmesi öngörülüyor.

Görüşmelerde ayrıca, Gazze başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler de ele alınarak fikir alışverişinde bulunulacak.