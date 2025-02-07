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Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi: Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak

Sağlık Bakanlığı, son dönemlerde sağlık kuruluşlarının girişlerinde ve bahçelerinde sahipsiz hayvanların varlığından kaynaklı şikayetler üzerine harekete geçti. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 81 ile yazı gönderilen yazıda halk sağlığına vurgu yapıldı. Sağlık yerleşkelerinde başta köpekler olmak üzere sahipsiz hayvanlarla ilgili gerekli tedbirlerin alınması ve sağlık kuruluşları içerisine girmiş olan sahipsiz hayvanlarının dışarı çıkarılması için yerel yönetimlerle koordinasyon içerisinde olunması istendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Şubat 2025 , 10:10 Güncelleme Tarihi :07 Şubat 2025 , 10:27
Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi: Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak

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    Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan "Sağlık Kuruluşlarında Sahipsiz Hayvanlarla İlgili Alınması Gereken Tedbirler" başlıklı yazı 81 İl Valiliğine, 81 İl Sağlık Müdürlüklerine ve 81 İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine ve gönderildi.

    ŞİKAYETLER SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ
    Yazıda; son dönemde, sağlık kuruluşlarının girişlerinde ve bahçelerinde sahipsiz hayvanların arttığına dair tespitlerin olduğuna dikkat çekildi. Bakanlığa bu hususta çokça şikâyet ulaştığı ve bu durumun sağlık kuruluşlarına başvuran vatandaşların sağlığını tehdit eder hale geldiği belirtildi.

    Sağlık Bakanlığı başıboş köpeklere karşı önlem aldı (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)Sağlık Bakanlığı başıboş köpeklere karşı önlem aldı (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)

    Başta köpekler olmak üzere sahipsiz hayvanların yalnızca insanlarda fiziksel yaralanmalara yol açmakla kalmayıp, aynı zamanda hayvanlardan bulaşan hastalıklar ve hijyen açısından da risk taşıdığı ifade edildi.

    Yazıda, sağlık tesisleri ve yerleşkelerinde sahipsiz hayvanların varlığının hem vatandaşların sağlık hizmetine erişimini hem de sağlık çalışanlarının hizmet sunumunu olumsuz etkileyerek halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit teşkil ettiği vurgulandı.

    Sağlık Bakanlığı başıboş köpeklere karşı önlem aldı (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)Sağlık Bakanlığı başıboş köpeklere karşı önlem aldı (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)

    YERLEŞKELERDE SAHİPSİZ HAYVAN KALMAYACAK
    Yazıda sorunun önüne geçilebilmesi için alınacak tedbirlere de verildi. Buna göre; Valilikler koordinasyonunda, yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde, sağlık kuruluşları ve yerleşkelerinde başta köpekler olmak üzere sahipsiz hayvanlarla ilgili olarak yasal düzenlemeler ve meri mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirler alınacak.

    Sağlık Bakanlığı başıboş köpeklere karşı önlem aldı (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)Sağlık Bakanlığı başıboş köpeklere karşı önlem aldı (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)

    Sağlık kuruluşları ve yerleşkelerinin idari işleyişinden sorumlu yöneticiler tarafından, gerekli fiziki önlemler ivedilikle tamamlanacak. Saha kontrollerinin düzenli olarak yapılacak.

    Sağlık kuruluşları ve yerleşkeleri içine giren sahipsiz hayvanların yerleşke dışına çıkarılacak. Tüm bunlar için; sağlık kuruluşları yöneticileri ile yerel yönetimler arasında etkin bir koordinasyon mekanizması oluşturulacak.

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