Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi: Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan "Sağlık Kuruluşlarında Sahipsiz Hayvanlarla İlgili Alınması Gereken Tedbirler" başlıklı yazı 81 İl Valiliğine, 81 İl Sağlık Müdürlüklerine ve 81 İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine ve gönderildi.
ŞİKAYETLER SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ
Yazıda; son dönemde, sağlık kuruluşlarının girişlerinde ve bahçelerinde sahipsiz hayvanların arttığına dair tespitlerin olduğuna dikkat çekildi. Bakanlığa bu hususta çokça şikâyet ulaştığı ve bu durumun sağlık kuruluşlarına başvuran vatandaşların sağlığını tehdit eder hale geldiği belirtildi.