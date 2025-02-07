Besim Tibuk’un boşanma davasında önemli gelişme!

Oteller ve kumarhaneler kralı Besim Tibuk ile eski eşi Serap Tibuk arasındaki boşanma davası bitti. Ancak tazminat kavgası devam etti. Besim Tibuk'un eşine 850 milyon TL tazminat ile aylık 500 bin lira yoksulluk nafakası ödemesine hükmedildi. Ancak ünlü patron itiraz etti. Tazminat 50 milyon TL'ye, nafaka ise 350 bin TL'ye indirilince Serap Tibuk, karara tepki gösterdi. Yargıtay'a gitti. Ve Yargıtay yerel mahkemenin hükmünü bozup kararını verdi. 50 milyon liralık tazminatın az olduğuna hükmedildi. Gerekçede ise "Ekonomik durum gözetilmeden karar verilmiştir" denildi.

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