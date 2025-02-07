PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Besim Tibuk'un boşanma davasında önemli gelişme!

İş insanı Besim Tibuk, eski eşine boşanma tazminatı olarak 50 milyon TL verdi. Ancak Serap Tibuk itiraz etti. Yargıtay da “Bu tazminat az. Daha fazla ödenmeli” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Şubat 2025
Besim Tibuk’un boşanma davasında önemli gelişme!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Oteller ve kumarhaneler kralı Besim Tibuk ile eski eşi Serap Tibuk arasındaki boşanma davası bitti. Ancak tazminat kavgası devam etti. Besim Tibuk'un eşine 850 milyon TL tazminat ile aylık 500 bin lira yoksulluk nafakası ödemesine hükmedildi. Ancak ünlü patron itiraz etti. Tazminat 50 milyon TL'ye, nafaka ise 350 bin TL'ye indirilince Serap Tibuk, karara tepki gösterdi. Yargıtay'a gitti. Ve Yargıtay yerel mahkemenin hükmünü bozup kararını verdi. 50 milyon liralık tazminatın az olduğuna hükmedildi. Gerekçede ise "Ekonomik durum gözetilmeden karar verilmiştir" denildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    FETÖ’nün 7 Şubat MİT Kumpasının üzerinden 13 yıl geçti! Kirli plan o ziyaretle çöktü
    Başkan Erdoğan Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programına katıldı: Devlet işte burada! | Yıl sonuna 453 bin konut | Çiftçilere müjde |
    MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapakçığı değiştirildi! Sağlık durumuna ilişkin açıklama: Son derece iyi
    Bayram ikramiyesine Şubat formülü! Yeni emekliler nasıl yararlanacak? Başvuru tarihi neden önemli?
    Bakan Murat Kurum Adıyaman’da Başkan Erdoğan’ın verdiği talimatı anlattı: Murat hazır ol! Bu yuvaları biz yapacağız
    Esad’ın hapishanelerinde insanlık suçu: Günlük 50’den fazla ceset fotoğraflandı!
    7 Şubat Cuma 2025 son dakika MEB- Valilik duyuruları! Kar tatili olan iller listesi
    Narin Güran cinayetinde bir yeni gelişme daha | Anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran için avukatlardan flaş talep
    Depremde ölen annesinin videosunu Reis’e iletin diyerek izletti! Takvim.com.tr o kayda ulaştı: Merhume Fatma Dizlek’in Erdoğan sevgisi
    Rotasyonlu Aslan 3 puanı kaptı! Boluspor - Galatasaray: 1-4 | MAÇ SONUCU
    Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak da işin içindeydi | Kaçış hikayesinde milyonlarca dolarlık borsa vurgunu
    İngiliz yazdı siyonist köpürttü! Türkiye Suriye’de üs kuracak iddiası: Gizli servis operasyonu mu?
    Takvim.com.tr yerinde görüntüledi! Hatay yeniden ihya ediliyor... Kültür ve Sanat Çarşısı ve anahtar teslim TOKİ konutları
    Trump’tan skandal açıklama: Sosyal medyada paylaştı Gazze ABD’ye teslim edilecek dedi
    Emine ağladı biz ağladık! Hatay deprem şehitliğinde yürek dağlayan anlar: 12 yavrumu kaybettim diyen yaşlı kadından ağıt
    Galatasaray’da bir uçak daha bekleniyor! Transferde yeni bomba
    Hakikatı Hataylı depremzede Merve’den dinleyelim: 6 Şubat’ta biz can derdindeyken CHP mal derdindeydi
    Küçük ülke büyük tornistan! Pentagon asker çekeceğini duyurunca YPG’yi Fransa da sattı: Macron’dan Şara’ya Paris daveti
    Ferdi Tayfur’un vasiyetinin detayları ortaya çıktı! Tuğçe Tayfur’dan yeni açıklama: Mal dağılımı bir bir anlattı
    Yıllar Pembe Mutlu’ya acımadı! Tanı tanıyabilirsen! Yeşilçam’ın paylaşılamayan yıldızı bakın şimdi ne halde!