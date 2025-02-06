CANLI | Asrın felaketinin 2. yıldönümü! Binlerce vatandaş sessiz yürüyüş gerçekleştirdi

6 Şubat 2023 tarihinde, Türkiye'nin güneydoğusunda büyük bir yıkıma yol açan bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde gerçekleşen bu deprem, Türkiye'nin 11 ilini etkileyerek büyük bir felakete sebep oldu.
Takvim.com.tr deprem bölgesinde yaşanan son gelişmeleri aktarıyor...
Osmaniye Rahime Hatun Mahallesi Kemal Satır Caddesi üzerindeki kapalı semt pazarı alanında anma töreni düzenlendi. Programa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Milletvekili Seydi Gülsoy, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, siyasi ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saat 04.17'yi gösterdiğinde, depremlerde hayatlarını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesinin hazırladığı 'deprem' konulu klip izlendi. Salih Bahçeli Camii İmam Hatibi Rüstem Kalem tarafından, depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okudu. Ardından İl Müftüsü Ali Çakmak dua etti. Alanda toplanan vatandaşlara Osmaniye Belediyesi Gezici Aşevi ve Kızılay tarafından kurulan stantta sıcak çorba ikram edildi. 'Astın felaketi' konulu sinevizyon izlenirken, bazı vatandaşlar duygusal anlar yaşadı, birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.
'BU FELAKETLERİ TEKRAR YAŞAMAMAK İÇİN HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALACAĞIZ'
Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Allah bizlere böylesi felaketleri bir daha yaşatmasın diye temenni ediyorum. Bu felaketleri bir daha yaşamamamız için gerekli tedbirleri almamız gerekiyor. Bu felaketleri tekrar yaşamamak için elimizden gelen her türlü tedbiri alacağız. Ama Allah korusun yaşadığımızda da nasıl davranılması gerektiğini, neler yapılması gerektiğini de biz millet olarak hep hafızamızda taze tutmak durumundayız. 6 Şubat'ı hepimiz bugün gibi hatırlıyoruz" dedi.
Konuşmaların ardından alanda oluşturulan standa, depremlerde hayatını kaybedenler anısına karanfil bırakıldı. Anma programı, Kemal Satır Caddesi üzerinde gerçekleştirilen sessiz yürüyüş ile sona erdi.
7 bin kişinin yaşadığı ve depremde birçok kişinin enkaz altında kaldığı, bin 400 kişinin de hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nde görev alan Burdur İtfaiyesi de depremzedeleri unutmayarak İtfaiye Müdürlüğü önünde anma töreni gerçekleştirdi. Soğuk havaya rağmen toplanan itfaiye personelleri saatler 04.17'yi gösterdiğinde siren çalarak 2 dakika saygı duruşunda bulunup hayatını kaybeden depremzedeleri andılar.
6 Şubat depreminin kahramanlarından biri olan Burdur İtfaiye Çavuşu Ali Eryılmaz o günlerde yaşadıklarını anlattığı konuşmasında; "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde ekibimizle birlikte Kahramanmaraş'a hareket ettik. Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nde çalıştık ve Hediye Apartmanı'nda çalıştık. Ebrar Sitesi'nde Kumsal bebekle ve Elif bebekle karşılaştık. Bunlarla birebir konuşma fırsatımız oldu. Bebek oldukları için bunlardan bahsediyorum yoksa kurtardığımız birçok can var. Mesela bir Mustafa amcamız vardı. Dışarıya çıktığında bile elimi hiç bırakmadı, ambulansta bile bırakmak istemedi, zorla ayrıldık onunla. Yanında oğlu vardı fakat ona ulaşamadık yani onu kurtaramadık. İlk vardığımızda Kumsal bebekle tanıştık, enkaz altındaydı. Çok şiddetli bir yağmur yağıyordu ama onu sağ salim çıkardıktan sonra diğer enkazlara gittik. Burdur olarak bizim şehrimizde deprem bölgesinde. Fakat depreme hazırlık olarak hazır olduğumuzu hissetmiyorum ben. Öncesi tedbir, önlem. Tabi vatandaş olarak tedbir aldık mı diye önce kendimize sormak lazım. Ama biz kurtarma ekibi olarak bu depremlere hazırlıklıyız. Burdur Arama Kurtarma ekibi olarak 150 kişilik bir ekibimiz var hazır ve eğitimli. Onların eğitimlerine devam ediyoruz. Allah bir daha afet yaşatmasın." dedi.
Malatya'da yaşamını yitirenler için vatandaşlar, Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'nde bulunan ve 17 kişiye mezar olan Hayat Sitesi'nin enkazının kaldırıldığı alanda bir araya geldi.
Hayat Sitesi'nin kaldırılan enkaz bölgesine karanfiller bırakıldı.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremin ikinci yılında Merkez Antakya ilçesinde yaşayanlar, akşam saatlerinden itibaren 04.17'de anma etkinliğinin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 6 Şubat depremlerinin ‘kara’ simgesi olarak adlandırılan ve yaklaşık bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nde depremin ikinci yıl dönümünde hüzün hakim oldu.
Enkazdan çıkan ve yakınlarını kaybeden aileler, deprem şehitlerini anmak adına yenilenen Ebrar Sitesi'nde nöbet tutuyor.