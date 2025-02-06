Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’ye hakaret etmişti: O şahıs gözaltına alındı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli hakkında hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen Z.M. hakkında resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında şüpheli Z.M. ile ilgili arama-el koyma ve gözaltı işlemi için emniyet birimlerine talimat verildi.

GÖZALTINA ALINDI

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal paylaşım sitesi X üzerinden hakaret eden kişinin İzmir'de gözaltına alındığını bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmada sosyal paylaşım sitesi X'te Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden şahsın Z.M. olduğu tespit edilmiştir. 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' içerikli paylaşımları nedeniyle hakkında adli tahkikat başlatılan şahıs İzmir'de ikamet ettiği adreste gözaltına alınmıştır."