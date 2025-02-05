Zelenskiy’den beklenmedik açıklama: Putin ile görüşmeye hazırım

İngiliz gazeteci Piers Morgan'a röportaj veren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile karşı karşıya oturarak görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Zelenski, "Eğer bu Ukrayna vatandaşlarına barışı sağlayabileceğimiz ve insan kaybı yaşamayacağımız tek seçenek ise o halde kesinlikle görüşmeye hazırım" dedi.

Diğer yandan Putin'e karşı kibar olmayacağını da ifade eden Zelenskiy, "Benim kendisine karşı tavrımın ne önemi olabilir? Ben kendisine karşı kibar olmayacağım. Ve kendisini düşmanım olarak görüyorum. Açıkçası, onun da beni düşman olarak gördüğüne inanıyorum" dedi.

ABD, SAVUNMA YARDIMINA SON VERİRSE NE OLUR?

Piers Morgan'ın Youtube kanalı üzerinden yayınlanan röportajda Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna'ya savunma yardımlarını kesmesi senaryosunun gerçekleşmesi ihtimalini de değerlendirdi. Zelenskiy, "Yardıma ihtiyaç çok büyük ve bugün itibarıyla yardımlar durmuş değil. Malzemeler geçen yıl ya da son bir buçuk yıl olduğu gibi gelmeye devam ediyor. Süreçler biraz yavaşladığında ve bazı şeyler zamanında ulaşmadığında bile, daha sonradan ulaştı ve bize savunma güçlerimizi destekleme ve düşmana karşı kendimizi savunma imkanı verdi" dedi.