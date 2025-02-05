Konya’da organ nakli hayat kurtardı: Ölümü bekleyen böbrek hastasına umut oldu

Konya'da yaşayan 32 yaşındaki Yılmaz Özenli, yaklaşık 5 yıldır haftada iki kez diyalize girerek hayatını sürdürüyor, böbrek nakli için umutla bekliyordu. Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından organları bağışlanan hastayla, Türkiye genelinde böbrek bekleyen 25 bin 246 hasta arasından tam uyumlu olduğu belirlenen Özenli, Antalya'da yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Özenli, geçirdiği zorlu sürecin ardından duygularını, "Yeni bebeğimiz oldu, henüz 6 aylık kızım var. Rabbim onun yüzü hürmetine bu güzel anıyı bana nasip etti" sözleriyle ifade etti. Yılmaz Özenli, Konya'daki ailesinin yanına dönecek.