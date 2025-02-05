Kapalıçarşı’da 93 paravan şirket kuruldu! 9 milyar TL’lik yasa dışı para dolaşıma sokuldu

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen kara para operasyonunda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö.'nün de aralarında bulunduğu belirlenen şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve MASAK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçu ile ilgili çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalarda, Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında aynı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla kara para akladığı tespit edildi.



Suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen gelirlerin yasal bankacılık sistemine entegre ettikleri belirlenen şüphelilerin 9 milyar TL'lik yasa dışı bir parayı akladıkları tespit edildi. Soruşturma çerçevesinde Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö.'nün de aralarında bulunduğu belirlenen şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.



Belirlenen şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, İstanbul merkezli 12 ilde düzenledikleri eşzamanlı operasyonda F.Ö.'nün de aralarında bulunduğu 37 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürüyor.