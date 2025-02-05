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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Gazze tahliyesine sert tepki: “Kabul edilemez bir dayatma!”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistinlilerin Gazze’den zorla tahliye edilmesi fikrini "kabul edilemez bir dayatma" olarak nitelendirerek, böyle bir tartışmanın bile açılmasının yanlış olduğunu belirtti. Fidan, Türkiye'nin Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edeceğini vurguladı.

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Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 19:54 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 19:54
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Gazze tahliyesine sert tepki: Kabul edilemez bir dayatma!

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    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Filistin meselesi, Filistinlilerin ait olduğu topraklardan sürgün edilmesiyle başlamış bir sorundur. Son günlerde ortaya atılan Filistinlilerin Gazze'den zorla tahliye edilmesi fikri, kabul edilemez bir dayatmadır. Gazzelilerin tehcir edilmesini teklif etmek abesle iştigaldir, tartışmaya açılması bile yanlıştır. Filistinlilere yönelik soykırımı, tehciri, izolasyonu devam ettirecek her türlü adıma karşıyız. Türkiye olarak Filistinlilerin haklarını korumak için bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da yılmadan, usanmadan çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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