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Asrın felaketinden asrın ihyasına! Geride kalan yaralar hala taze, kaybedilen hayatlar hepimizin yüreğinde I Depremin 2. yıl dönümü

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük depremler, 11 ili derinden sarstı. Yıkımın ve acının büyüklüğü, 50 binden fazla hayatın son bulmasına ve milyonlarca kişinin sevdiklerinden, evlerinden olmasına yol açtı. Türkiye, büyük bir felaketle sarsıldı. Devlet, her anlamda yaraları sararak, bölgeyi yeniden inşa etme yolunda büyük bir mücadele verdi. Her bir kayıp, geride büyük bir hüzün bıraktı.

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Giriş Tarihi :06 Şubat 2025 , 02:32 Güncelleme Tarihi :06 Şubat 2025 , 02:50
Asrın felaketinden asrın ihyasına! Geride kalan yaralar hala taze, kaybedilen hayatlar hepimizin yüreğinde I Depremin 2. yıl dönümü

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    6 Şubat 2023 tarihinde, Türkiye'nin güneydoğusunda büyük bir yıkıma yol açan bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde gerçekleşen bu deprem, Türkiye'nin 10 ilini etkileyerek büyük bir felakete sebep oldu.

    Depremin ardından yaklaşık 9 saat sonra, aynı bölgedeki Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı.

    Geride kalan yaralar hala taze, kaybedilen hayatlar hepimizin yüreğinde I Depremin 2. yıl dönümü (AA)Geride kalan yaralar hala taze, kaybedilen hayatlar hepimizin yüreğinde I Depremin 2. yıl dönümü (AA)

    Bu iki büyük sarsıntı, başta Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Osmaniye, Kilis ve Adana olmak üzere geniş bir alanı etkiledi.

    Deprem, çok sayıda bina yıkılarak büyük can ve mal kayıplarına yol açtı. Ayrıca, alt yapının büyük kısmı da zarar gördü. Binlerce bina yıkılırken, onlarca binanın ise ağır hasar aldığı bildirildi.

    Geride kalan yaralar hala taze, kaybedilen hayatlar hepimizin yüreğinde I Depremin 2. yıl dönümü (AA)Geride kalan yaralar hala taze, kaybedilen hayatlar hepimizin yüreğinde I Depremin 2. yıl dönümü (AA)

    Asrın felaketinde 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise 100 bini aştı. Depremde milyonlarca insan doğrudan etkilendi. En büyük yıkım ise Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde görüldü. Depremin etkisi, sadece Türkiye ile sınırlı kalmadı, aynı zamanda Suriye'nin kuzey bölgelerinde de büyük bir yıkıma neden oldu.

    Geride kalan yaralar hala taze, kaybedilen hayatlar hepimizin yüreğinde I Depremin 2. yıl dönümü (AA)Geride kalan yaralar hala taze, kaybedilen hayatlar hepimizin yüreğinde I Depremin 2. yıl dönümü (AA)

    HERKES SEFERBER OLDU
    Afet sonrası arama-kurtarma çalışmaları hızla başlatıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ekipler, enkaz altındaki hayatta kalanları kurtarmak için mücadele etti. Dünya genelinden yardımlar da Türkiye'ye ulaştı.

    Geride kalan yaralar hala taze, kaybedilen hayatlar hepimizin yüreğinde I Depremin 2. yıl dönümü (AA)Geride kalan yaralar hala taze, kaybedilen hayatlar hepimizin yüreğinde I Depremin 2. yıl dönümü (AA)

    ASRIN FELAKETİNDEN ASRIN İHYASINA
    6 Şubat 2023'te Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depreminin ardından devlet, bölgedeki yaraları sarmak için büyük bir seferberlik başlattı.

    Deprem, Türkiye'nin en büyük doğal afetlerinden biri olarak hafızalarda kaldı ve afet sonrası yapılan hasar tespit çalışmaları, deprem bölgesinin yeniden inşa edilmesi için büyük bir sürecin başlangıcı oldu.

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