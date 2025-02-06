Asrın felaketinden asrın ihyasına! Geride kalan yaralar hala taze, kaybedilen hayatlar hepimizin yüreğinde I Depremin 2. yıl dönümü

6 Şubat 2023 tarihinde, Türkiye'nin güneydoğusunda büyük bir yıkıma yol açan bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde gerçekleşen bu deprem, Türkiye'nin 10 ilini etkileyerek büyük bir felakete sebep oldu.

Geride kalan yaralar hala taze, kaybedilen hayatlar hepimizin yüreğinde I Depremin 2. yıl dönümü (AA)

Bu iki büyük sarsıntı, başta Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Osmaniye, Kilis ve Adana olmak üzere geniş bir alanı etkiledi.

Deprem, çok sayıda bina yıkılarak büyük can ve mal kayıplarına yol açtı. Ayrıca, alt yapının büyük kısmı da zarar gördü. Binlerce bina yıkılırken, onlarca binanın ise ağır hasar aldığı bildirildi.