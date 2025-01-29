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İsrail üç Türk vatandaşını öldürdü! Türkiye'den alçak saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, kaçak yollarla Lübnan'dan İsrail'e geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen üç Türk vatandaşının, İsrail tarafından o bölgede düzenlenen hava saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın ölümüne neden olan bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz." denildi.

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Giriş Tarihi :29 Ocak 2025 , 21:34 Güncelleme Tarihi :29 Ocak 2025 , 21:35
İsrail üç Türk vatandaşını öldürdü! Türkiye’den alçak saldırıya kınama

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    Dışişleri Bakanlığı, kaçak yollarla Lübnan'dan İsrail'e geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen üç Türk vatandaşının, İsrail tarafından o bölgede düzenlenen hava saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın ölümüne neden olan bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

    Açıklamada, kaçak yollarla Lübnan'dan İsrail'e geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen üç Türk vatandaşının, İsrail tarafından o bölgede düzenlenen hava saldırısı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

    Dışişleri Bakanlığı (AA)Dışişleri Bakanlığı (AA)

    Merhum vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilenen açıklamada, vatandaşların naaşların Türkiye'ye en kısa sürede nakledilmesi için gerekli işlemlerin yürütüldüğü kaydedildi.

    Açıklamada, "Vatandaşlarımızın ölümüne neden olan bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Her vesileyle vurguladığımız üzere, İsrail, insan hayatını hiçe sayan ve bölgemizdeki gerilimi artıran, saldırgan politikalarına bir an önce son vermelidir." ifadeleri kullanıldı.

    AİLELERİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

    Lübnan'dan İsrail'e kaçak yollarla geçmeye çalışan ve İsrail'in hava saldırısında öldürülen 3 Türk vatandaşının aileleri, insan kaçakçıları hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Yetkililerden edinilen bilgiye göre, üç Türk vatandaşından 11 Ocak'tan bu yana haber alınamıyordu.

    Aileleri, Sezer Özdemir, Hüseyin Kaya ve Çınar Alp Baydenk isimli vatandaşların, 11 Ocak'ta Lübnan sınırında kaybolduklarını ve kendilerinden haber alınamadığını resmi makamlara bildirdi.

    İsrail askerleri (AA)İsrail askerleri (AA)

    Söz konusu üç Türk vatandaşının daha önce de sahte isimlerle kaçak yollardan İsrail'e gittikleri ve iki ila üç yıl bu ülkede çalıştıktan sonra sınır dışı edildikleri belirtildi.

    Üç Türk vatandaşının tekrar çalışmak üzere Lübnan'dan İsrail'e yasa dışı yollarla geçmeye çalıştıkları ve kendileriyle son temasın, sınırın Lübnan tarafında Şeba Çiftlikleri (Dov Dağı) bölgesinde gerçekleştiği ifade edildi.

    İsrail basınında, 3 Türk vatandaşından irtibat kesilen günün akşam saatlerinde sınırı geçmeye çalışan kimliği belirsiz üç kişinin, İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin hava saldırısı sonucunda etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

    Saldırı sonrası, saldırıya uğrayan kişilerin üç Türk vatandaşının olabileceği ihtimaline karşı, Türkiye'nin Beyrut ve Tel Aviv Büyükelçiliklerinin yerel makamlarla temas ettiğini belirtildi.

    İsrail askerleri (AA)İsrail askerleri (AA)

    Yerel makamlardan aldığı bilgilere göre, 11 Ocak'ta yaklaşık 20 kişilik ve çeşitli ülkelerin vatandaşlarından oluşan bir grup, kaçak yollardan Lübnan üzerinden İsrail'e geçmeye çalıştı. Grup, uluslararası bir organize suç örgütü ile belli bir ücret karşılığı anlaşarak İsrail'e geçmek istedi.

    İnsan kaçakçılarının, canlı lokasyon yollamak suretiyle vatandaşları belli bir noktaya yönlendirdiği kaydedildi. Üç Türk vatandaşının, 11 Ocak akşamı İsrail'in Lübnan sınırında yürüttüğü insansız hava aracı operasyonu sonucu hayatlarını kaybettiği belirtildi.

    İsrail askerleri (AA)İsrail askerleri (AA)

    20 kişi içinde yer alan üç Türk vatandaşının, grubun lideri tarafından İsrail'in operasyon yürüttüğü bölgeye girmeye zorlandığının anlaşıldığı vurgulanarak diğer kişilerin ifadelerinden, üç vatandaşın bu güzergahtan sınırı geçebilmesi durumunda, kalan 17 kişinin de aynı güzergaha yönlendirileceklerinin öğrenildiği aktarıldı.

    Bu bakımdan üç Türk vatandaşının bir nevi "deneme" amaçlı operasyon bölgesine yönlendirildiğinin görüldüğüne dikkati çekildi.

    Öldürülen vatandaşların ailelerinin yakınlarının, insan kaçakçıları hakkında suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi.

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