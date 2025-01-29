İsrail üç Türk vatandaşını öldürdü! Türkiye’den alçak saldırıya kınama

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Dışişleri Bakanlığı, kaçak yollarla Lübnan'dan İsrail'e geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen üç Türk vatandaşının, İsrail tarafından o bölgede düzenlenen hava saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın ölümüne neden olan bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı. Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, kaçak yollarla Lübnan'dan İsrail'e geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen üç Türk vatandaşının, İsrail tarafından o bölgede düzenlenen hava saldırısı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı (AA) Merhum vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilenen açıklamada, vatandaşların naaşların Türkiye'ye en kısa sürede nakledilmesi için gerekli işlemlerin yürütüldüğü kaydedildi. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın ölümüne neden olan bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Her vesileyle vurguladığımız üzere, İsrail, insan hayatını hiçe sayan ve bölgemizdeki gerilimi artıran, saldırgan politikalarına bir an önce son vermelidir." ifadeleri kullanıldı. AİLELERİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU



Lübnan'dan İsrail'e kaçak yollarla geçmeye çalışan ve İsrail'in hava saldırısında öldürülen 3 Türk vatandaşının aileleri, insan kaçakçıları hakkında suç duyurusunda bulundu. Yetkililerden edinilen bilgiye göre, üç Türk vatandaşından 11 Ocak'tan bu yana haber alınamıyordu. Aileleri, Sezer Özdemir, Hüseyin Kaya ve Çınar Alp Baydenk isimli vatandaşların, 11 Ocak'ta Lübnan sınırında kaybolduklarını ve kendilerinden haber alınamadığını resmi makamlara bildirdi.