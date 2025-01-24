SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Konya Selçuklu'da bir bina çöktü

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 4 katlı binanın çöktüğü bildirildi. Binada 3-4 kişi olabileceği bilgisi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Ocak 2025 , 20:44 Güncelleme Tarihi :24 Ocak 2025 , 21:03
Konya Selçuklu’da bir bina çöktü

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 4 katlı bina çöktü.

    CANLI ANLATIM
    20:54 24 Ocak 2025
    2 KİŞİ SAĞ OLARAK KURTARILDI

    Konya'nın Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde 4 katlı bir bina çöktü. Olayı gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    3-4 KİŞİNİN BİNADA OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

    Çöken binada 3-4 kişinin bulunabileceği bilgisi üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekipler, enkaz altında kalanlara ulaşmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

    2 KİŞİ SAĞ OLARAK KURTARILDI

    Yapılan çalışmalar sonucu enkazdan 2 kişi sağ olarak kurtarıldı. Sağlık ekipleri kurtarılan kişilere müdahalede bulunurken, arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

    Olaya ilişkin gelişmeleri anbean Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    AHaber CANLI YAYIN

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN