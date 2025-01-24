Konya Selçuklu’da bir bina çöktü

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 4 katlı bina çöktü.
Konya'nın Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde 4 katlı bir bina çöktü. Olayı gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
3-4 KİŞİNİN BİNADA OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR
Çöken binada 3-4 kişinin bulunabileceği bilgisi üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekipler, enkaz altında kalanlara ulaşmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.
2 KİŞİ SAĞ OLARAK KURTARILDI
Yapılan çalışmalar sonucu enkazdan 2 kişi sağ olarak kurtarıldı. Sağlık ekipleri kurtarılan kişilere müdahalede bulunurken, arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
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