CANLI TAKİP | Kartalkaya’daki otel yangını: Sorumlular hesap verecek! Gözaltı sayısı yükseldi

GÖZALTI SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında gözaltı sayısının 12'ye yükseldiğini belirterek, "Bu acıları milletimize yaşatan kimin ihmali, kusuru varsa yargı önünde hesap vermeli ve gerekli cezayı almalı. Bu konudaki kararlılık yargı teşkilatımızda devam ediyor." dedi. Bakan Tunç, TRT canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin soruşturmaya dair bilgi veren Tunç, "21 Ocak'ta gece 03.30 sıralarında meydana gelen Kartalkaya'daki yangınla milletçe derinden sarsıldık. Gerçekten büyük bir facia. 78 canımızı kaybettik, 51 vatandaşımız yaralandı. 10 vatandaşımızın hastanelerde tedavisi hala devam ediyor." diye konuştu.

Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Tunç, "Yangının Kartalkaya'da bir otelde, ilk belirlemelere göre bir mutfaktan çıktığı söyleniyor. Kesin sonuç bilirkişi incelemesinden sonra belli olacak. Burada tabii adli soruşturma önemli. Adli soruşturmanın etkili bir şekilde tüm yönleriyle gerçekleştirilmesiyle ilgili çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"YARGI HUZURUNDA HESAP SORULMASI GEREKİR"

Bakan Tunç, soruşturma kapsamında 6 savcı görevlendirildiğini, 7 kişilik bilirkişi heyetinin oluşturduğunu anımsatarak, "Yangının neden çıktığıyla ilgili raporlar sonuçlanacak ve o raporlara göre de bilirkişiler tarafından bu yangının çıkış sebebi, yayılmasının sebebi detaylı bir şekilde teknik bir incelemeyle ortaya konulacak." dedi.

Soruşturmanın kararlılıkla sürdürüleceğini dile getiren Tunç, şöyle devam etti:

"Adli sürecin özellikle ucu kime varırsa, ucu nereye giderse sonuna kadar etkili bir şekilde sürdürülmesi yönünde bir kararlılık söz konusu. Konuyu hiçbir siyasi mülahazaya çekmeden giden canların hayatlarını kaybetmesine neden olan sebepleri bulmak lazım. Sorumlular kimse yargı önüne çıkarmak ve bunlardan yargı huzurunda hesap sorulması gerekir. Bu konudaki kararlılık devam ediyor. Şu ana kadar 12 gözaltı var. Başta otel işletme sahibi, müdürü ve otel çalışanlarının da aralarında bulunduğu. İlk etapta 9 kişi gözaltına alınmıştı. Sonrasında yangınla ilgili belediye sorumluları, belediye başkan yardımcısı, itfaiye müdürü ve yangın uygunluk raporuna esas teşkil eden tutanakları imzalayanlarla ilgili de gözaltı kararları verildi. Süreç devam ediyor. Bundan sonraki bilirkişi incelemesine göre, kusur durumuna göre tabii ki cumhuriyet başsavcılığı harekete geçmeye devam edecek."

Adalet Bakanı Tunç, yangınla ilgili elde edilen birtakım delillerin bulunduğunu belirterek, "Tüm belgelere el konulmuş durumda. Bu facia tüm detaylarıyla beraber soruşturulmaya devam edecek. Özellikle vatandaşlarımızın böyle facialarla bir daha karşılaşmaması için alınması gereken tedbirler önemli. Bunun tekrarlanmaması lazım. Bu konuda eksikliği olan işletmelerin süratle eksikliklerini tamamlaması lazım." şeklinde konuştu.

"BİLİRKİŞİLER FACİANIN SORUMLULARINI ORTAYA ÇIKARACAKLAR"

Bakan Tunç, AK Parti Grubunun TBMM'ye araştırma önerisinde bulunduğuna dikkati çekerek, ilerleyen günlerde bunun Meclis gündeminde görüşüleceğini, konuyla ilgili araştırma komisyonuyla da konunun gündeme gelebileceğini anlattı.

Konuyla ilgili mevzuat ve yönetmelikler kapsamında kimlerin sorumlu olduğunun belli olduğunu dile getiren Tunç, "Bilirkişiler bunları tek tek inceleyerek facianın sorumlularını ortaya çıkaracaklardır." ifadesini kullandı.

Bakan Tunç, "Bu acıları milletimize yaşatan kimin ihmali, kusuru varsa, yargı önünde hesap vermeli ve gerekli cezayı almalı. Bu konudaki kararlılık yargı teşkilatımızda devam ediyor." değerlendirmesini paylaştı.

Tunç, yangınla ilgili soruşturmanın titiz bir şekilde sürdürüldüğünü kaydetti.

Bilirkişi raporunun ne zaman çıkacağına ilişkin soru üzerine Bakan Tunç, yangınla ilgili itfaiye raporunun henüz çıkmadığını, bu rapordan sonra diğer belge ve dokümanlarla beraber soruşturmanın devam ettirileceğini bildirdi.

Yılmaz Tunç, "Önümüzdeki günlerde ön rapor çıkar. Ön rapordan sonra da kesin raporla ilgili çalışmalar olur ve soruşturma bu şekilde devam eder. Kimler kusurluysa onlarla ilgili gerekli ceza davaları da açılacaktır." bilgisini verdi.