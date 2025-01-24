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Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Türkiye'nin terörle mücadele ettiği FETÖ, PKK, DEAŞ gibi her türlü terörist yapıya desteği ile bilinen "Furkancılar" adlı yapılanmanın lideri Alparslan Kuytul, Ankara'da gözaltına alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Ocak 2025 , 17:50 Güncelleme Tarihi :24 Ocak 2025 , 18:10
Alparslan Kuytul gözaltına alındı

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    Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kuytul'u gözaltına almasının ardından Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyeleri Ulus Meydanı'nda izinsiz gösteri gerçekleştirdi.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ulus Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen yasa dışı eyleme ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün saat 11.30 sıralarında Ulus Atatürk Anıtı önünde yasa dışı eylem yapan gruba dağılmaları yönünde gerekli ikaz ve uyarılar yapılmıştır. Uyarılara rağmen grubun dağılmaması üzerine kademeli müdahalede bulunulmuş ve 34 gösterici gözaltına alınmıştır. Müdahale esnasında yaşanan olaylarla ilgili olarak da görevli personel hakkında soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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