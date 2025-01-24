Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kuytul'u gözaltına almasının ardından Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyeleri Ulus Meydanı'nda izinsiz gösteri gerçekleştirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ulus Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen yasa dışı eyleme ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün saat 11.30 sıralarında Ulus Atatürk Anıtı önünde yasa dışı eylem yapan gruba dağılmaları yönünde gerekli ikaz ve uyarılar yapılmıştır. Uyarılara rağmen grubun dağılmaması üzerine kademeli müdahalede bulunulmuş ve 34 gösterici gözaltına alınmıştır. Müdahale esnasında yaşanan olaylarla ilgili olarak da görevli personel hakkında soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.