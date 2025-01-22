Kocaeli’de taksici vahşeti! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Serdar Mahallesi Arızlı Caddesi'nde meydana gelen olayda taksiciyi kanlar içinde gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Yol kenarındaki çalılık alanda boğazı kesilmiş halde bulunan Emre Bayram isimli şahıs, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırdı.
OTOPSİ SONUCU BEKLENİYOR
Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan araştırmalarda ölen şahsın taksici Emre Bayram olduğu öğrenildi. Bayram'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
600 METRE İLERİDE BULUNDU
Bayram'ın kullandığı ticari taksisi ise cesedin bulunduğu yerin 600 metre ilerisinde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.