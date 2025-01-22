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Kocaeli'de taksici vahşeti! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Kocaeli’de gece saatlerinde Emre Bayram isimli ticari taksi sürücüsü, yol kenarında boğazı kesilmiş halde bulundu. Bayram üzerine kayıtlı taksinin olay yerinin birkaç yüz metre yakınlıkta olduğu tespit edilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Giriş Tarihi :22 Ocak 2025 , 09:01 Güncelleme Tarihi :22 Ocak 2025 , 09:06
Kocaeli’de taksici vahşeti! Boğazı kesilmiş halde bulundu

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    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Serdar Mahallesi Arızlı Caddesi'nde meydana gelen olayda taksiciyi kanlar içinde gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Yol kenarındaki çalılık alanda boğazı kesilmiş halde bulunan Emre Bayram isimli şahıs, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırdı.

    Taksi sürücüsü, yol kenarında çalılık alanda boğazı kesilmiş olarak bulundu, İHATaksi sürücüsü, yol kenarında çalılık alanda boğazı kesilmiş olarak bulundu, İHA

    OTOPSİ SONUCU BEKLENİYOR

    Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan araştırmalarda ölen şahsın taksici Emre Bayram olduğu öğrenildi. Bayram'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

    Cansız beden otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı, İHA Cansız beden otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı, İHA

    600 METRE İLERİDE BULUNDU

    Bayram'ın kullandığı ticari taksisi ise cesedin bulunduğu yerin 600 metre ilerisinde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Hayatını kaybeden taksici Emre Bayram, TakvimHayatını kaybeden taksici Emre Bayram, Takvim

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