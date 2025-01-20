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Interpol'ün aradığı Michael Lindström Bodrum'da yakalandı

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı İsveç uyruklu Michael Lindström Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı. Lindström'ün saklandığı evde yapılan aramada 2 tabanca şarjörü, 10 mermi, 9 bıçak, 1 muşta, 2 havalı tüfek ele geçirildi.

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Giriş Tarihi :20 Ocak 2025 , 11:00 Güncelleme Tarihi :20 Ocak 2025 , 11:00
Interpol’ün aradığı Michael Lindström Bodrum’da yakalandı

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    Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İsveç uyruklu Michael Lindström (23) Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Lindström, tutuklandı.


    7 OCAK'TA TÜRKİYE'YE GİRDİ

    Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İsveç'te 'Ateşli silah ve patlayıcı bulundurma ve cinayet' suçundan hakkında uluslararası seviyede arama kaydı bulunan Michael Lindström'ün, 07 Ocak'ta Fas'tan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na, aynı gün iç hat seferi ile Milas-Bodrum Havalimanı'na iniş yaptığı bilgisine ulaştı.



    TAKİP BAŞLADI

    Havalimanından çıkış yapan Lindström teknik ve fiziki takibe alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Kısım Amirlikleri tarafından Lindström'ün Tilkicik Koyu'nda saklandığı eve 17 Ocak'ta operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 2 tabanca şarjörü, 10 mermi, 9 bıçak, 1 muşta, 2 havalı tüfek ele geçirildi.

    TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Michael Lindström tutuklandı.

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