Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede otelin tamamını etkisi altına alan alevler tatilciler arasında büyük paniğe yol açtı.
Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede otelin tamamını etkisi altına alan alevler tatilciler arasında büyük paniğe yol açtı.
Yangının Sebebi Henüz Belirlenemedi
Yangının çıkış nedeni, yangın söndürme çalışmaları devam ederken henüz belirlenemedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma, yangının olası sebeplerini ve zararın boyutlarını aydınlatmayı amaçlıyor.
Ekipler Yangına Müdahale Ediyor
Bölgeye sevk edilen itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri, alevlere karşı mücadeleye devam ediyor. Otelin çeşitli katlarına sıçrayan yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Otel içinde mahsur kalan bazı tatilcilerin kurtarılması için çaba harcayan ekipler, yangının hızla büyümesini engellemeye çalışıyor.
Tahliye Çalışmaları Devam Ediyor
Yangın nedeniyle oteldeki tatilciler tahliye ediliyor. İlk belirlemelere göre bazı kişilerin yaralandığı bildirildi. Yaralıların tedavi edilmek üzere sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edilmesi bekleniyor. Ekipler, otelde bulunan diğer tatilcilerin güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için yoğun bir çaba harcıyor.
Bölgeye Takviye Ekipler Gönderildi
Yangına müdahale için bölgeye çevre illerden takviye ekipler sevk edildi. Ayrıca, bölgedeki yollar trafiğe kapatılarak, güvenlik önlemleri arttırıldı. Bölgedeki diğer tatilciler, yetkililer tarafından güvenli alanlara yönlendirilirken, olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.
Kartalkaya Kayak Merkezi, kış sezonunun en yoğun dönemlerinden birini yaşarken, yangın bölgedeki turizm faaliyetlerini de etkiledi.