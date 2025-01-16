ARKANIZDA LGBT LOBİSİ Mİ VAR? Konuyla ilgili ABD'li merkezli şirketin Türkiye temsilcileri bugün TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda bir sunum gerçekleştirdi. Netflix'in sunumuna TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman 'ın sorusu damga vurdu. Yayman, Netflix'in sapkın LGBT lobisinden talimat alıp almadığını sordu.

Netflix Kamu Politikaları Direktörü Pelin Mavili (AA) SAPKINLIĞA SELAM GÖNDERD Hiçbir yapıdan talimat almadıklarını iddia eden Netflix Kamu Politikaları Direktörü Pelin Mavili, "Toplumun tüm kesimlerinde, dünyanın tüm ülkelerinde, tüm sesleri, tüm renkleri bulabilsin istiyoruz." diyerek sapkınlığın merkezine adeta selam gönderdi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman (solda) başkanlığında toplandı. (AA)

SANAL BAHİS VE KUMAR MİLLİ GÜVENLİK SORUNU



Bütün milletvekillerine Türkiye'nin her yerinden sanal bahis ve kumar siteleriyle ilgili her gün yüzlerce şikayet telefonu geldiğini belirten Yayman, "Artık bu konu gerçekten bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Aileler yok olmakta, dağılmaktadır ve kamu düzeni bozulmaktadır." ifadesini kullandı.

Yayman, intihara varan birtakım olayların yaşandığını belirterek, bunların tekil değil, toplumu bir kanser hücresi olarak ele geçiren olumsuz gelişmeler olduğunu vurguladı.

Şans oyunları, bahis ve kolay para kazanma yollarının insanlara çok cazip geldiğine işaret eden Yayman, emek vermeden, çaba göstermeden kolay para kazanma anlayışının bir hastalık olarak topluma sirayet ettiği değerlendirmesinde bulundu.

Yayman, ailelerin, devletin ve Meclis'in bu konuda inisiyatif almasını istedi.

"DEVLETİN YAZILIMINI BU KONUDA GÜNCELLEMEMİZ GEREKİYOR"

Bahis ve şans oyunlarının gelişen teknoloji ve teknik imkanlar dahilinde her geçen gün daha da büyüdüğünü, hızla gelişen bu pazarın ekonomik boyutunun "ürkütücü bir hal" aldığını ifade eden Yayman, şunları söyledi:

"Bahis ve şans oyunlarıyla mücadele için de etkin bir iç hukuk mekanizmalarının kurulması, bunların sağlıklı işleyişinin temini, denetleme mekanizmalarının eksiksiz çalışması ve ilgili kamu kurum kuruluşlarıyla işbirliği yapılması gerekmektedir. Devletin yazılımını bu konuda güncellememiz gerekmektedir. Analog dönemin hukuksal mevzuatı, geçmiş dönemin pratikleri ve düzenlemeleri bugün bu sanal kumar, bahis konusunda geride kalmaktadır. Bir anlamda bizim bu saydığımız hukuksal, yönetsel, siyasal içerikleri, çerçeveyi yeniden yapılandırmamız, tabiri caizse, update etmemiz gerekmektedir."

Kumar, bahis ve şans oyunlarının küresel bir problem olarak ele alınması gerektiğini belirten, bazı ülkelerdeki hukuki çalışmalardan örnekler veren Yayman, "Bu konuları TBMM'de ele almamız ve bu konuyla ilgili çalışmaları siyaset üstü bir mesele olarak irdelememiz gerekmektedir. Çocuklarımızın, ailelerimizin korunması bizim için olmazsa olmazdır. Çocuğun, ailenin, kadının korunması, ötekileştirme, siber faşizm, dijital zorbalık, ergen mobingi, dijital bağımlılık ve nefret suçlarının önlenmesi noktası bizim olmazsa olmazlarımızdır. Bu hep ifade ettiğim gibi partiler üstü bir konudur ve böyle ele almak gerekmektedir." diye konuştu.

Yayman, 30 Ocak'ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da komisyona gelerek, çocukların dijital bağımlılıktan korunması, oyun siteleriyle ilgili yapılacak düzenlemeler ve sosyal medyaya giriş yaşı konuları üzerindeki çalışmaları hakkında bilgi vereceğini bildirdi.