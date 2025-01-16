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Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar: Gün kardeşlik günüdür

Başkan Erdoğan, "Silahı aradan çıkaralım, terör duvarını yıkalım." dedi. Kardeşlik mesajları verdi: Terör örgütü PKK'yı lağvedecek çalışma başladı. Görüşmeler verimli, mesafe alınıyor. Örgüt silah bırakmazsa acı sondan kurtulamaz. Çağrıya uymazsa başka yöntemler olur. Biz meseleyi sükunetle çözmek arzusundayız. Gün, kardeşlik günüdür.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Ocak 2025
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar: Gün kardeşlik günüdür

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    Başkan Erdoğan, yeni süreç ile ilgili net mesaj verdi. "Gün, kardeşlik günüdür Gün, huzurun kapısını ardına kadar açma günüdür" dedi...

    GÜN KARDEŞLİK GÜNÜ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı:
    Gün, kardeşlik günüdür. Gün, huzurun kapısını ardına kadar açma günüdür.
    PKK'yı lağvedecek çalışma başladı. YPG silah bırakmazsa yaklaşan akıbetten kurtulamayacak. -Operasyonlarımız sayesinde bölücü örgütü ülke içinde eylem yapamaz, sınırlarımıza da yaklaşamaz hale zaten getirmiş durumdayız.
    Gerekli çağrı yapılırsa kazanan Türk'üyle, Kürt'üyle tüm Türkiye olacak. YPG silah bırakmazsa yaklaşan akıbetten kurtulamayacak.
    Silahı aradan çıkaralım, terör duvarın�� yıkalım, 85 milyon olarak hep beraber birbirimize sıkıca sarılalım.

    GENEL AF YOK
    Başkan Erdoğan, önceki gün milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Vekillerin görüş ve önerilerini dinledi. Yeni süreçle ilgili, "Genel af konusunu hiç konuşmayın. Böyle bir şey yok. Kendisi çıkmak istemiyor zaten. Biz dışarıda konuşuyoruz. Çocuk katiline bunu yaparsak ne olur bu işin sonu" dediği öğrenildi.

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