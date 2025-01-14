Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Ankara’ya gelecek

Suriye'nin yeni yönetiminin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, 15 Ocak 2025 tarihinde beraberindeki heyetle Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret kapsamında, Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, Suriyeli yetkililerle bir toplantı yapması planlanıyor. Görüşmelerde Suriye'nin geleceği ve bölgede yuvalanan terör örgütlerinin tasviyesi için atılacak adımların görüşülmesi bekleniyor.

Zİyarete ilişkin dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye'deki Yeni Yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, beraberindeki üst düzeyli heyetle 15 Ocak 2025 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Ziyaret çerçevesinde, Sayın Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın'ın Suriyeli muhataplarıyla bir toplantı gerçekleştirmesi öngörülmektedir."