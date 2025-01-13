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Rıza Akpolat kimdir, kaç yaşında, nereli? CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı mı?

İstanbul'da "Aziz İhsan Aktaş" liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Söz konusu suç örgütünün belediye başkanlarına ve üst düzey belediye yöneticilerine rüşvet vererek ihale süreçlerini kendi lehlerine organize ettikleri ve ihaleleri kendi şirketlerinin almasını sağladıkları tespit edildi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Ocak 2025 , 09:34 Güncelleme Tarihi :13 Ocak 2025 , 09:36
Rıza Akpolat kimdir, kaç yaşında, nereli? CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı mı?

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    Belediyeler ve yerel yönetimler arasında büyük yankı uyandıran bu operasyon şüphelilerin, özellikle kamu ihaleleri üzerinden usulsüz kazanç sağladıkları iddialarına odaklanıyor. Peki Rıza Akpolat kimdir? İşte merak edilen özgeçmişi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    RIZA AKPOLAT KİMDİR?

    Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Erzincanlı esnaf bir ailenin ikinci çocuğu olarak 1982 yılında İstanbul'da doğdu. 2004 yılında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Bu süreçte sırası ile Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Gençlik Kollarında yöneticilik, İlçe Başkan Yardımcılığı ve İlçe Başkanlığı görevlerinden sonra İstanbul İl Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu.

    İki kız çocuğu babası olan Rıza Akpolat, 21 Temmuz 2024 tarihinde eski CHP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Yeşim Yankılıç ile evlendi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    OLAYIN GEÇMİŞİ

    İstanbul'da suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da arasında olduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği belirtildi.

    Suç örgütünün ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle soruşturma başlatıldığı anlatılan açıklamada, yaklaşık 3 ay boyunca şüphelilerin takibe alındığı bildirildi.

    CHP'Lİ AKPOLAT İÇİN 3 AYRI SUÇ

    Açıklamada, CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı ve üyelerinin de arasında olduğu 10 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

    Kararın ardından Akpolat'ın gözaltına alındığı bildirildi.

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