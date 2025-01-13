Rıza Akpolat kimdir, kaç yaşında, nereli? CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı mı?

(Takvim Foto Arşiv)

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul'da suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da arasında olduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği belirtildi.

Suç örgütünün ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle soruşturma başlatıldığı anlatılan açıklamada, yaklaşık 3 ay boyunca şüphelilerin takibe alındığı bildirildi.

CHP'Lİ AKPOLAT İÇİN 3 AYRI SUÇ



Açıklamada, CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı ve üyelerinin de arasında olduğu 10 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

Kararın ardından Akpolat'ın gözaltına alındığı bildirildi.