Fransız siyasetçiye NATO tokadı: Türkiye ittifakın değerli bir müttefiki

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Parlamentosu'nun Dış İlişkiler Komitesi ve Güvenlik ve Savunma Alt Komitesi oturumunda parlamenterlerin sorularını yanıtladı. Oturumda Fransa'nın aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin lideri Jordan Bardella 'nın Türkiye ve NATO hakkında öne sürdüğü iddialara sert bir yanıt geldi.

Fransa'nın aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin lideri Jordan Bardella (Fotoğraf: AA)

TÜRKİYE'YE DESTEK MESAJI

Bardella, Türkiye'nin NATO'yu bir "araç" olarak kullandığını ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ittifak üzerinden etkisini artırmaya çalıştığını iddia etmişti. Bu ifadeler karşısında NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin ittifak içindeki önemine dikkat çekti. Rutte, "Her zaman Türkiye'nin NATO'nun değerli bir müttefiki olduğunu ve kendi rolünü oynadığını hissetmişimdir. Türkiye aynı zamanda kendi çıkarlarını da müdafaa ediyor, tıpkı burada, Avrupa Birliği'nde, NATO dahilinde diğerlerinin yaptığı gibi. Bu doğal bir şey. Türkiye, NATO'nun çok değerli bir üyesi" dedi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avrupa Parlamentosu'nda Fransız milletvekili Bardella'nın Türkiye'yi göç krizinde aktif rol almak ve Suriyeli mültecileri kullanmakla suçlayan sorusuna yanıt verdi. Rutte, 2016 yılında Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin Hollanda başkanlığında Türkiye ve Almanya ile birlikte Suriyeli mülteci krizi konusunda bir anlaşmaya varılmasını "önemli bir başarı" olarak nitelendirdi.

Rutte, "Bu beni çok mutlu etmişti. Çünkü bu sayede Almanya, İsveç ve Hollanda'ya gelen Suriyeli mülteci sayısını azaltmayı başarmıştık." değerlendirmesinde bulundu.