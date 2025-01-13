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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik temaslarına devam ediyor. Son olarak Bakan Fidan, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide'in ardından Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon ile görüştü.

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Giriş Tarihi :13 Ocak 2025 , 19:16 Güncelleme Tarihi :13 Ocak 2025 , 19:16
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan diplomasi trafiği

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    Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile görüştü. (Takvim.com.tr foto arşiv)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile görüştü. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Görüşmede Suriye'deki son durum ve Gazze'de ateşkes sağlama çabaları ele alındı.

    DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, SLOVENYA BAŞBAKAN YARDIMCISI, DIŞ VE AVRUPA İŞLERİ BAKANI TANJA FAJON İLE GÖRÜŞTÜ. (İHA)DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, SLOVENYA BAŞBAKAN YARDIMCISI, DIŞ VE AVRUPA İŞLERİ BAKANI TANJA FAJON İLE GÖRÜŞTÜ. (İHA)

    Dışişleri Bakanı Fidan, bugün Ankara'da Türkiye-Slovenya Karma Ekonomik Komisyonu'nun (KEK) 9. Dönem Toplantısı vesilesiyle Türkiye'yi ziyaret eden Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Fajon ile görüştü.

    Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Bakan Fidan, 2024-2026 Stratejik Ortaklık Eylem Planı çerçevesinde iki ülke arasındaki ilişkilerde kaydedilen gelişmelere değinerek, ticari ve ekonomik iş birliğinin ahdi zemininin güçlendirilmesinin beklendiğini kaydetti. Görüşmede ayrıca savunma sanayii alanında iki ülke arasındaki iş birliği potansiyelinin hayata geçirilmesinin önemi vurgulanarak, Balkanlardaki meselelerin çözümünün yegane yolunun diyalogdan geçtiği dile getirildi.

    DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, SLOVENYA BAŞBAKAN YARDIMCISI, DIŞ VE AVRUPA İŞLERİ BAKANI TANJA FAJON İLE GÖRÜŞTÜ. (İHA)DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, SLOVENYA BAŞBAKAN YARDIMCISI, DIŞ VE AVRUPA İŞLERİ BAKANI TANJA FAJON İLE GÖRÜŞTÜ. (İHA)

    Fidan, toplantıda Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde somut ilerleme sağlanabilmesi için atılması beklenilen adımları aktarırken, Türkiye'nin Suriye'nin geleceğine dair vizyonunu paylaşarak, uluslararası toplumun gerekli desteği sağlamasının önem taşıdığını yineledi. Bakan Fidan, Gazze'de bir an önce kalıcı ateşkesin tesisinin ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasının elzem olduğunu da ifade etti.

    Türkiye-Slovenya KEK 9. Dönem Toplantısı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Bakan Fajon'un eş başkanlıklarında 14 Ocak'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.

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