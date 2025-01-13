Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, SLOVENYA BAŞBAKAN YARDIMCISI, DIŞ VE AVRUPA İŞLERİ BAKANI TANJA FAJON İLE GÖRÜŞTÜ. (İHA)

Dışişleri Bakanı Fidan, bugün Ankara'da Türkiye-Slovenya Karma Ekonomik Komisyonu'nun (KEK) 9. Dönem Toplantısı vesilesiyle Türkiye'yi ziyaret eden Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Fajon ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Bakan Fidan, 2024-2026 Stratejik Ortaklık Eylem Planı çerçevesinde iki ülke arasındaki ilişkilerde kaydedilen gelişmelere değinerek, ticari ve ekonomik iş birliğinin ahdi zemininin güçlendirilmesinin beklendiğini kaydetti. Görüşmede ayrıca savunma sanayii alanında iki ülke arasındaki iş birliği potansiyelinin hayata geçirilmesinin önemi vurgulanarak, Balkanlardaki meselelerin çözümünün yegane yolunun diyalogdan geçtiği dile getirildi.