Çeşitli haber sitelerinde İstanbul'daki ilçe sayısının 40'a çıkacağı iddia edildi.
Bu iddia sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu.
Söz konusu iddiaya göre; İstanbul'da Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane ve Eyüpsültan ilçelerindeki bazı mahallelerin birleşmesiyle yeni bir ilçe kurulacağı belirtildi.
Çeşitli haber sitelerinde İstanbul'daki ilçe sayısının 40'a çıkacağı iddia edildi. (Görsel: AA)
ADINI BİLE YAZDILAR
Gerçek dışı olduğu öğrenilen haberdeki iddiaya göre; yaklaşık 20 mahallenin birleştirilmesi ile oluşacak olan 40. ilçenin adının ise 'Levent' olacağı ifade edildi.
Söz konusu haberde; Sarıyer ilçesi İstinye Bayırı'ndaki Katar Caddesi'nin (İstinye Park'ın karşısında kalan) sınır olacağı ifade edildi. Emirgan, Rumeli Hisarı, Reşitpaşa, Baltalimanı, Fatih Sultan Mehmet, Maslak (Atatürk Oto Sanayi dahil), Huzur, Ayazağa olmak üzere 8 mahallenin, Sarıyer'den alınarak Levent'e bağlanacağı öne sürüldü.
Haberin gerçek dışı olduğu ortaya çıktı. (Görsel: AA)
Beşiktaş ilçesinin Sarıyer sınırına yakın bölgelerindeki Konaklar, Akatlar, Etiler, Levent mahallelerinin ve Kağıthane ilçesine bağlı Seyrantepe, Yeşilce ve Hamidiye'nin (bir kısmı), de yeni ilçeye bağlanacağı söylendi.
GÖKTÜRK MAHALLESİ'NİN DURUMU BELİRSİZ
Eyüpsultan ilçesinde Kemerburgaz ile 5. Levent mahallelerinin de Levent ilçesine bağlanacağı, Göktürk Mahallesi konusunda ise henüz durumun belirsizliğini koruduğu ifade edildi.
BÖYLE BİR ÇALIŞMA MEVCUT DEĞİL
Bir anda gündem yaratan haber sonrası resmi kaynaklardan yalanlama geldi. Edinilen bilgilere göre söz konusu ilçe iddialarıyla ilgili herhangi bir çalışmanın olmadığı belirtildi.