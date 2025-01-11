Söz konusu iddiaya göre; İstanbul'da Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane ve Eyüpsültan ilçelerindeki bazı mahallelerin birleşmesiyle yeni bir ilçe kurulacağı belirtildi.

ADINI BİLE YAZDILAR Gerçek dışı olduğu öğrenilen haberdeki iddiaya göre; yaklaşık 20 mahallenin birleştirilmesi ile oluşacak olan 40. ilçenin adının ise 'Levent' olacağı ifade edildi.

Haberin gerçek dışı olduğu ortaya çıktı. (Görsel: AA)



Beşiktaş ilçesinin Sarıyer sınırına yakın bölgelerindeki Konaklar, Akatlar, Etiler, Levent mahallelerinin ve Kağıthane ilçesine bağlı Seyrantepe, Yeşilce ve Hamidiye'nin (bir kısmı), de yeni ilçeye bağlanacağı söylendi.



GÖKTÜRK MAHALLESİ'NİN DURUMU BELİRSİZ

Eyüpsultan ilçesinde Kemerburgaz ile 5. Levent mahallelerinin de Levent ilçesine bağlanacağı, Göktürk Mahallesi konusunda ise henüz durumun belirsizliğini koruduğu ifade edildi.

BÖYLE BİR ÇALIŞMA MEVCUT DEĞİL

Bir anda gündem yaratan haber sonrası resmi kaynaklardan yalanlama geldi. Edinilen bilgilere göre söz konusu ilçe iddialarıyla ilgili herhangi bir çalışmanın olmadığı belirtildi.