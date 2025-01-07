Provokasyon tutmadı: Nesimi Türbesi üzerinden çıkarılmak istenen kaos planı çöktü!

61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından Suriye yeni bir döneme hazırlanırken, HTŞ'nin başbakan olarak atadığı Muhammed El Beşir'den Suriyeli göçmenlere "Geri dönün!" çağrısı gelmişti. Yeni hükümet, Suriye'de yaşayan tüm etnik kimlik ve inançlara saygı göstereceğini açıklarken, farklı dini inançlara sahip grupların din adamlarıyla görüşmeler gerçekleştirildi.

Esad'ın Şebbihaları Sünni babayı oğlunun önünde darp etti (Ekran görüntüsü)

ESAD'IN OPERASYON ÇOCUKLARI MEZHEP SAVAŞI PEŞİNDE

Suriye'de bu gelişmeler yaşanırken, mezhep çatışmasını körüklemek isteyen karanlık odaklar sosyal medya üzerinden provokasyonlarına devam etti. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan "Suriye'deki Aleviler ve Nusayriler hedef alınıyor, Nesimi türbesi yıkıldı" gibi gerçek dışı iddialar, kirli odaklar tarafından piyasaya sürüldü

Geçmiş yıllarda Esad'ın şebbihaları tarafından çekilen bir video, sosyal medyada yeniden dolaşıma sokularak provokasyon amacıyla kullanıldı. Söz konusu videoda, şebbihaların Sünni bir baba ve oğlunu köşeye sıkıştırdığı ve babaya "Ey kâfir, Rabbin kim?" diye sordukları görülüyor. Baba, "Rabbim Allah" diye cevap verdiğinde ise şebbihaların, "Sus aptal, senin Rabbin Beşar Esad'dır" diyerek babayı darp ettiği anlar kaydedilmişti.

Bu eski görüntüler,Esad yanlısı hesaplar tarafından yeniden dolaşıma sokularak sanki Nusayri/Aleviler hedef alınıyormuş gibi paylaşılarak mezhep gerilimini artırma amacıyla kullanıldı.