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Provokasyon tutmadı: Nesimi Türbesi üzerinden çıkarılmak istenen kaos planı çöktü!

61 yıllık Baas rejiminin sona erdiği Suriye'de, sosyal medyada yayılan Nesimi Türbesi'nin yıkıldığına dair asılsız iddialar kamuoyunda yankı uyandırdı. Geçtiğimiz günlerde eski CHP milletvekili ve halk müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz’ın bu yöndeki paylaşımı tepkilere yol açarken, gerçeklerin ortaya çıkmasıyla Akkiraz yanlış bilgi verdiği için özür dilemişti. A Haber’in Nesimi Türbesi’nden yaptığı canlı yayın ise türbenin herhangi bir zarar görmediğini net bir şekilde ortaya koydu.

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 18:43 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 18:43
Provokasyon tutmadı: Nesimi Türbesi üzerinden çıkarılmak istenen kaos planı çöktü!

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    61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından Suriye yeni bir döneme hazırlanırken, HTŞ'nin başbakan olarak atadığı Muhammed El Beşir'den Suriyeli göçmenlere "Geri dönün!" çağrısı gelmişti. Yeni hükümet, Suriye'de yaşayan tüm etnik kimlik ve inançlara saygı göstereceğini açıklarken, farklı dini inançlara sahip grupların din adamlarıyla görüşmeler gerçekleştirildi.

    Esad'ın Şebbihaları Sünni babayı oğlunun önünde darp etti (Ekran görüntüsü)Esad'ın Şebbihaları Sünni babayı oğlunun önünde darp etti (Ekran görüntüsü)

    ESAD'IN OPERASYON ÇOCUKLARI MEZHEP SAVAŞI PEŞİNDE

    Suriye'de bu gelişmeler yaşanırken, mezhep çatışmasını körüklemek isteyen karanlık odaklar sosyal medya üzerinden provokasyonlarına devam etti. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan "Suriye'deki Aleviler ve Nusayriler hedef alınıyor, Nesimi türbesi yıkıldı" gibi gerçek dışı iddialar, kirli odaklar tarafından piyasaya sürüldü

    Geçmiş yıllarda Esad'ın şebbihaları tarafından çekilen bir video, sosyal medyada yeniden dolaşıma sokularak provokasyon amacıyla kullanıldı. Söz konusu videoda, şebbihaların Sünni bir baba ve oğlunu köşeye sıkıştırdığı ve babaya "Ey kâfir, Rabbin kim?" diye sordukları görülüyor. Baba, "Rabbim Allah" diye cevap verdiğinde ise şebbihaların, "Sus aptal, senin Rabbin Beşar Esad'dır" diyerek babayı darp ettiği anlar kaydedilmişti.

    Bu eski görüntüler,Esad yanlısı hesaplar tarafından yeniden dolaşıma sokularak sanki Nusayri/Aleviler hedef alınıyormuş gibi paylaşılarak mezhep gerilimini artırma amacıyla kullanıldı.

    Sabahat Akkiraz (Fotoğraf: AA)Sabahat Akkiraz (Fotoğraf: AA)

    ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK

    Sosyal medyada dolaşan algı operasyonlarına bu kez, geçmişte CHP'de milletvekilliği yapan ve halk müziği sanatçısı olan Sabahat Akkiraz katıldı. Akkiraz, Suriye'deki yeni dönemi hedef alan bir paylaşımında, "Alevileri katlediyorlar. Şehir cihatçıların pençesinde. Nesimi'nin türbesi dahi yok edildi." ifadelerini kullandı. Ancak bu iddiaların asılsız olduğu kısa sürede ortaya çıktı.

    Gelen tepkiler ve gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından Akkiraz, paylaşımıyla ilgili geri adım atarak, "Nesimi türbesi yıkılmamış. Özür dilerim yanlış bilgi için. Ama sayemizde temizlenmiş, korumaya alınmış ve güvenlik konulmuş. Bu da bir kazanımdır. Darısı diğer inanç merkezlerine. Herkese iyi seneler" şeklinde bir açıklama yaptı.

    A Haber Nesimi Türbesi'nden canlı yayın yaptı (A Haber: Ekran görüntüsü)A Haber Nesimi Türbesi'nden canlı yayın yaptı (A Haber: Ekran görüntüsü)

    A HABER NESİMİ TÜRBESİ'Nİ GÖRÜNTÜLEDİ

    Sabahat Akkiraz'ın sosyal medyada yaptığı ve gerçek dışı olduğu anlaşılan paylaşım, kamuoyunun farklı kesimlerinden tepki topladı. İddiaların ardından A Haber, Nesimi Türbesi'ni ekranlara getirerek asılsız bilgilere açıklık getirdi.

    A Haber Nesimi Türbesi'nden canlı yayın yaptı (A Haber: Ekran görüntüsü)A Haber Nesimi Türbesi'nden canlı yayın yaptı (A Haber: Ekran görüntüsü)

    A Haber muhabiri Yüksel Akalan, türbenin bulunduğu noktadan yaptığı yayında, bölgedeki durumu şöyle aktardı:

    "Özellikle de çevresinde bulunan binalardaki o kurşun izlerini görebiliyorsunuz. Ancak Nesimi'nin türbesinde hiçbir iz yok. Hemen içerisindeki kısmı da göstermek istiyorum. Dar bir sokak içerisinde korunaklı bir alanda inşa edilmiş bu türbe ve görmüş olduğunuz gibi duvarları, bu noktadaki yine içerisinde bulunan kubbe ve kitabeler herhangi bir zarar görmemiş durumda."

    A Haber Nesimi Türbesi'nden canlı yayın yaptı (A Haber: Ekran görüntüsü)A Haber Nesimi Türbesi'nden canlı yayın yaptı (A Haber: Ekran görüntüsü)

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