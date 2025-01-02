Regaip Kandili’nde eller dua için açıldı

İstanbul'da Regaib Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi. Fatih Camii'ne giden vatandaşlar, namaz kılıp dua etti. (AA)

Sultanahmet Camisi'ndeki Regaip Kandili programına da vatandaşlar ilgi gösterdi. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda dualar edildi, cemaatle yatsı namazı kılındı. Namazın ardından bazı vatandaşlar ikramlarda bulundu.

İstanbul'da Regaib Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi. Sultanahmet Camii'ne giden vatandaşlar, namaz kılıp dua etti. (AA)

Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii ve Diyarbakır'daki Ulu Camii'nde Regaip Kandili dolayısıyla mevlit programı düzenleniyor.

Büyük Çamlıca Camisi'nde de Regaip Kandili münasebetiyle akşam namazı sonrası program düzenlendi. Camiye gelen vatandaşlar namaz ve dualarla kandili idrak etti.

İstanbul'da Regaib Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi. Sultanahmet Camii'ne giden vatandaşlar, namaz kılıp dua etti. (AA)

Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde Regaip Kandili dolayısıyla mevlit programı düzenlendi. (AA)

RAHMET VE BEREKET GECESİ



İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelen regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.

REGAİP KANDİLİ'NİN ÖNEMİ

Üç Ayların Başlangıcı: Regaip Kandili, Recep ayının ilk perşembe gecesini cuma gününe bağlayan gece idrak edilir ve bu geceyle birlikte mübarek üç aylar (Recep, Şaban, Ramazan) başlamış olur.

Manevi Hazırlık: Bu gece, Ramazan ayına hazırlık sürecinin başlangıcı olarak kabul edilir. Müminler, ibadet ve dualarla manevi dünyalarını zenginleştirirler.