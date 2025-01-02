Regaip Kandili’nde eller dua için açıldı

Recep, Şaban ve Ramazan'ı kapsayan mukaddes üç aylar 1 Ocak 2025 itibarıyla başladı.
Recep, Şaban ve Ramazan'ı kapsayan mukaddes üç aylar 1 Ocak 2025 itibarıyla başladı.
REGAİP KANDİLİ İDRAK EDİLİYOR
İslam alemi rahmeti ve bereketiyle bilinen üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili'ni idrak ediyor.
VATANDAŞLAR NAMAZ KILIP DUA ETTİ
Regaip Kandili dolayısıyla başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye, Eyüpsultan, Büyük Çamlıca ve Taksim olmak üzere kentteki camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.
Fatih Camisi'nde akşam namazının ardından düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İlahilerin okunduğu programda dualar edildi. Yatsı namazının ardından program sona erdi.
Sultanahmet Camisi'ndeki Regaip Kandili programına da vatandaşlar ilgi gösterdi. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda dualar edildi, cemaatle yatsı namazı kılındı. Namazın ardından bazı vatandaşlar ikramlarda bulundu.
Büyük Çamlıca Camisi'nde de Regaip Kandili münasebetiyle akşam namazı sonrası program düzenlendi. Camiye gelen vatandaşlar namaz ve dualarla kandili idrak etti.
Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii ve Diyarbakır'daki Ulu Camii'nde Regaip Kandili dolayısıyla mevlit programı düzenleniyor.
RAHMET VE BEREKET GECESİ
İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.
Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelen regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.
REGAİP KANDİLİ'NİN ÖNEMİ
Üç Ayların Başlangıcı: Regaip Kandili, Recep ayının ilk perşembe gecesini cuma gününe bağlayan gece idrak edilir ve bu geceyle birlikte mübarek üç aylar (Recep, Şaban, Ramazan) başlamış olur.
Manevi Hazırlık: Bu gece, Ramazan ayına hazırlık sürecinin başlangıcı olarak kabul edilir. Müminler, ibadet ve dualarla manevi dünyalarını zenginleştirirler.
Regaip Kandili'nde Yapılması Tavsiye Edilen İbadetler:
Namaz: Nafile namazlar kılınarak Allah'a yakınlaşma arzulanır.
Kur'an-ı Kerim Tilaveti: Kur'an okunarak ilahi mesajlar üzerinde tefekkür edilir.
Zikir ve Dua: Allah'ı anmak ve O'na dua etmek, bu gecenin manevi atmosferini derinleştirir.
Tövbe ve İstiğfar: Geçmiş günahlar için tövbe edilir ve Allah'tan af dilenir.
Sadaka ve Hayır İşleri: İhtiyaç sahiplerine yardım ederek sevap kazanılır.