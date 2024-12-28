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Yurt dışı çıkış harç tutarı belli oldu! Kimler muaf olacak?

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle yurt dışı çıkış harcı 710 TL olarak belirlendi. Harç, artık elektronik ortamda ödenebilecek ve sistem üzerinden kontrol edilecek. Kararda muafiyet kapsamındaki kişiler de açıklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Aralık 2024 , 08:59 Güncelleme Tarihi :28 Aralık 2024 , 09:18
Yurt dışı çıkış harç tutarı belli oldu! Kimler muaf olacak?

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    Yurt dışına çıkış harcının uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirleyen tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İşleri İdari Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğe göre, Yurt dışına çıkış harç tutarı 710 Türk lirası olarak belirlendi.

    ÖDEMELER NEREDEN TAPILACAK?
    Yurt dışına çıkış harcı, yurt dışına çıkmadan evvel vergi daireleri, mal müdürlükleri, gümrük saymanlıkları, defterdarlık muhasebe müdürlükleri, yetkili bankalar ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) veznelerine makbuz karşılığında ödenecek.

    Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığının Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulamaları ile yetkili bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla da yurt dışına çıkış harcı ödenebilecek.

    Yurt dışı çıkış harçları dijital ortamda da ödenebiliyor (Takvim.com.tr Arşiv)Yurt dışı çıkış harçları dijital ortamda da ödenebiliyor (Takvim.com.tr Arşiv)

    HARÇTAN MUAF OLAN KİŞİLER
    Yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından; Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar, 7 yaşını doldurmamış olanlar, Pasavan ve benzeri belgelerle çıkış yapanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kimlik belgesiyle çıkış yapanlar, Yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatı olanlar harçtan muaf olacak. Ticari araç mürettebatı olarak yurt dışına çıkışlarda harç muafiyeti, fiilen ticari araçta görevli olarak araçla birlikte yurt dışına çıkanlar için uygulanacak. Karayolu ticari araç mürettebatına ilişkin muafiyet, ticari taksi, minibüs ve kamyonetler için bir kişi, diğer motorlu kara taşıtlarında ise en fazla üç kişi için uygulanacak.

    Yurt dışına çıkarken fiziki olarak alınan ʺharç pulununʺ kullanımı 1 Ocak itibarıyla sona eriyor (Takvim.com.tr Arşiv)Yurt dışına çıkarken fiziki olarak alınan ʺharç pulununʺ kullanımı 1 Ocak itibarıyla sona eriyor (Takvim.com.tr Arşiv)

    SİSTEM ÜZERİNDEN KONTROL
    Yurt dışı çıkış harcının pul yerine artık elektronik olarak ödenmesi ile kontroller sistem üzerinden yapılacak. Yurt dışına çıkışlarda; vergi dairesi, yetkili bankalar ve PTT veznelerine makbuz karşılığında yapılan ödemeler ile Gelir İdaresi Başkanlığının Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulamaları, yetkili bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla yapılan ödemelerde, harcın ödendiği sistem üzerinden kontrol edilecek ve çıkış yapılması üzerine kontrol edilen harç tutarının kullanıldığı sisteme işlenecek. Mal müdürlükleri, gümrük saymanlıkları ve defterdarlık muhasebe müdürlüklerine makbuz karşılığında yapılan ödemelerde harç ödemesine ait makbuz, çıkış kapılarında görevli emniyet mensupları tarafından iptal kaşesi uygulanarak kontrol edilecek.

    Yurt dışı çıkış harcı 710 TL oldu (Takvim.com.tr Arşiv)Yurt dışı çıkış harcı 710 TL oldu (Takvim.com.tr Arşiv)

    10 OCAK'A KADAR ÇIKIŞLARDA ESKİ FİYAT TARİFESİ ÜZERİNDEN ÇIKIŞ YAPILABİLECEK
    Yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle hesaplanan harcın uygulanacağı yılın ocak ayının onuncu günü sonuna kadar yapılan yurt dışına çıkışlarda, bir önceki yılın sonu itibarıyla geçerli tutar üzerinden harcın ödenmiş olması durumunda, ödenmiş harç tutarı ile işlem yapılacak ve bu harç ödemeleri için fark istenmeyecek. Vatandaşlar 2024 yılı içerisinde ödemiş oldukları harç ile 10 Ocak tarihine kadar yurt dışına çıkmaları halinde fark ödemeyecek.

    Yurt dışı çıkış harcı 710 TL oldu (Takvim.com.tr Arşiv)Yurt dışı çıkış harcı 710 TL oldu (Takvim.com.tr Arşiv)

    Ancak 10 Ocak tarihine kadar yurt dışına çıkacak olan vatandaşlar 2025 yılı içirişinde harç yatırmaları halinde 2025 yılı için belirlenen 710 Türk lirası ödeme yapacak. Yurt dışına çıkış işleminin 10 Ocak'tan sonra olması durumunda vatandaşlar her durumda 2025 yılı için belirlenen ücreti ödeyecek.

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