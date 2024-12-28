Yurt dışı çıkış harç tutarı belli oldu! Kimler muaf olacak?

Yurt dışı çıkış harcı 710 TL oldu (Takvim.com.tr Arşiv)



10 OCAK'A KADAR ÇIKIŞLARDA ESKİ FİYAT TARİFESİ ÜZERİNDEN ÇIKIŞ YAPILABİLECEK

Yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle hesaplanan harcın uygulanacağı yılın ocak ayının onuncu günü sonuna kadar yapılan yurt dışına çıkışlarda, bir önceki yılın sonu itibarıyla geçerli tutar üzerinden harcın ödenmiş olması durumunda, ödenmiş harç tutarı ile işlem yapılacak ve bu harç ödemeleri için fark istenmeyecek. Vatandaşlar 2024 yılı içerisinde ödemiş oldukları harç ile 10 Ocak tarihine kadar yurt dışına çıkmaları halinde fark ödemeyecek.

Yurt dışı çıkış harcı 710 TL oldu (Takvim.com.tr Arşiv)

Ancak 10 Ocak tarihine kadar yurt dışına çıkacak olan vatandaşlar 2025 yılı içirişinde harç yatırmaları halinde 2025 yılı için belirlenen 710 Türk lirası ödeme yapacak. Yurt dışına çıkış işleminin 10 Ocak'tan sonra olması durumunda vatandaşlar her durumda 2025 yılı için belirlenen ücreti ödeyecek.