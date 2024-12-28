Yurt dışı çıkış harç tutarı belli oldu! Kimler muaf olacak?

Yurt dışına çıkış harcının uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirleyen tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İşleri İdari Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğe göre, Yurt dışına çıkış harç tutarı 710 Türk lirası olarak belirlendi.
ÖDEMELER NEREDEN TAPILACAK?
Yurt dışına çıkış harcı, yurt dışına çıkmadan evvel vergi daireleri, mal müdürlükleri, gümrük saymanlıkları, defterdarlık muhasebe müdürlükleri, yetkili bankalar ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) veznelerine makbuz karşılığında ödenecek.
Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığının Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulamaları ile yetkili bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla da yurt dışına çıkış harcı ödenebilecek.
Yurt dışı çıkış harçları dijital ortamda da ödenebiliyor (Takvim.com.tr Arşiv)
HARÇTAN MUAF OLAN KİŞİLER
Yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından; Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar, 7 yaşını doldurmamış olanlar, Pasavan ve benzeri belgelerle çıkış yapanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kimlik belgesiyle çıkış yapanlar, Yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatı olanlar harçtan muaf olacak. Ticari araç mürettebatı olarak yurt dışına çıkışlarda harç muafiyeti, fiilen ticari araçta görevli olarak araçla birlikte yurt dışına çıkanlar için uygulanacak. Karayolu ticari araç mürettebatına ilişkin muafiyet, ticari taksi, minibüs ve kamyonetler için bir kişi, diğer motorlu kara taşıtlarında ise en fazla üç kişi için uygulanacak.
Yurt dışına çıkarken fiziki olarak alınan ʺharç pulununʺ kullanımı 1 Ocak itibarıyla sona eriyor (Takvim.com.tr Arşiv)
SİSTEM ÜZERİNDEN KONTROL
Yurt dışı çıkış harcının pul yerine artık elektronik olarak ödenmesi ile kontroller sistem üzerinden yapılacak. Yurt dışına çıkışlarda; vergi dairesi, yetkili bankalar ve PTT veznelerine makbuz karşılığında yapılan ödemeler ile Gelir İdaresi Başkanlığının Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulamaları, yetkili bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla yapılan ödemelerde, harcın ödendiği sistem üzerinden kontrol edilecek ve çıkış yapılması üzerine kontrol edilen harç tutarının kullanıldığı sisteme işlenecek. Mal müdürlükleri, gümrük saymanlıkları ve defterdarlık muhasebe müdürlüklerine makbuz karşılığında yapılan ödemelerde harç ödemesine ait makbuz, çıkış kapılarında görevli emniyet mensupları tarafından iptal kaşesi uygulanarak kontrol edilecek.