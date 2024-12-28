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Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile Suriye meselesini görüştü: PKK/YPG'nin varlığı kabul edilmeyecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'nin istikrarı ve geçiş döneminin düzenli tamamlanması için iş birliği vurgusu yaparak, PKK/YPG'nin Suriye'deki varlığının kabul edilemeyeceğini belirtti. Ayrıca, Gazze'de kalıcı ateşkes için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

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Giriş Tarihi :28 Aralık 2024 , 18:13 Güncelleme Tarihi :28 Aralık 2024 , 18:20
Bakan Fidan ABD’li mevkidaşı Blinken ile Suriye meselesini görüştü: PKK/YPG’nin varlığı kabul edilmeyecek

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    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Bakan Fidan görüşmede, Suriye'de istikrarın sağlanması ve geçiş döneminin düzenli şekilde tamamlanması için Suriye'nin yeni yönetimiyle iş birliği içinde hareket etmenin önemli olduğunu kaydetti. Bakan Fidan, PKK/YPG terör örgütünün Suriye'de barınmasına izin verilemeyeceğini belirterek, Suriye'nin yeni yönetiminin ülkenin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini sağlama yönündeki çalışmalarını desteklediklerini ifade etti. Bakan Fidan, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

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