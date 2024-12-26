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Külliye'de peş peşe kabuller! Büyükelçiler, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu

Başkan Erdoğan Külliye'de peş peşe kabuller gerçekleştirdi. Erdoğan, Sierra Leone Büyükelçisi Francess Virginia Anderson, Hindistan Büyükelçisi Muktesh Kumar Pardeshi ve Kuveyt Büyükelçisi Abdülaziz A. Al-Adwani'yi kabul etti.

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Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 16:11 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 16:22
Külliye’de peş peşe kabuller! Büyükelçiler, Başkan Erdoğan’a güven mektubu sundu

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone Büyükelçisi Francess Virginia Anderson, Hindistan Büyükelçisi Muktesh Kumar Pardeshi ve Kuveyt Büyükelçisi Abdülaziz A. Al-Adwani'yi Külliye'de kabul etti.

    ERDOĞAN'A KABUL MEKTUBU
    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

    Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kuveyt Büyükelçisi Abdülaziz Al- Adwani'yi kabul etti (Fotoğraf: DHA)Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kuveyt Büyükelçisi Abdülaziz Al- Adwani'yi kabul etti (Fotoğraf: DHA)

    Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Hindistan Büyükelçisi Muktesh Kumar Pardeshi'yi kabul etti (DHA)Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Hindistan Büyükelçisi Muktesh Kumar Pardeshi'yi kabul etti (DHA)

    Erdoğan, daha sonra, büyükelçiler Anderson, Pardeshi ve Al-Adwani'yi ayrı ayrı kabul etti.

    Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Sierra Leone Büyükelçisi Francess Virginia Anderson'u kabul etti (DHA)Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Sierra Leone Büyükelçisi Francess Virginia Anderson'u kabul etti (DHA)