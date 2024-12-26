Külliye’de peş peşe kabuller! Büyükelçiler, Başkan Erdoğan’a güven mektubu sundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Sierra Leone Büyükelçisi Francess Virginia Anderson, Hindistan Büyükelçisi Muktesh Kumar Pardeshi ve Kuveyt Büyükelçisi Abdülaziz A. Al-Adwani'yi Külliye'de kabul etti.

ERDOĞAN'A KABUL MEKTUBU

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kuveyt Büyükelçisi Abdülaziz Al- Adwani'yi kabul etti (Fotoğraf: DHA)

Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Hindistan Büyükelçisi Muktesh Kumar Pardeshi'yi kabul etti (DHA)