Balıkesir’de mühimmat fabrikasında patlama: 8’i kadın 11 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir Karesi'de ZSR patlayıcı imalat tesisinde, dün sabah saat 08.15'te bir patlama meydana geldi. Kapsül üretim bölümündeki işçilerden 8'i kadın 11 kişi hayatını kaybetti. Başkan Tayyip Erdoğan, gerekli tahkikatın başlatılması için talimat verildiğini bildirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bölgeye gitti. Işıkhan, fabrikada 615 işçinin vardiyalı olarak çalıştığını belirterek "Fabrikada en son ağustos ayında denetimler gerçekleşmiştir. Denetim sürecinde herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır"

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN