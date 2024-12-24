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Başkan Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Suriye’nin ve bölgenin geleceğinde terör yapılanmasına yer yok” dedi ve ekledi: PKK ve uzantıları için zaman kısalıyor, yolun sonu görünüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Aralık 2024
Başkan Erdoğan’dan Kabine toplantısının ardından önemli mesajlar

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    Başkan Erdoğan, 2024'ün son Kabine toplantısının ardından önemli mesajlar verdi. Suriye'deki yeni süreci en iyi okuyan ülkenin Türkiye olduğunun altını çizen Erdoğan, "Suriye devriminin lideri Ahmed Şara ile yakın diyalog içindeyiz. İstikrarlı bir Suriye tüm bölge için güven kaynağı demektir. Doğru duvar yıkılmaz inancıyla Suriye krizinin ilk anından itibaren hep tarihin doğru tarafında yer aldık" dedi.

    Suriye'nin ve bölgenin geleceğinde terör yapılanmasına yer olmadığını dile getiren Erdoğan, "PKK ve uzantıları için zaman kısalıyor, yolun sonu görünüyor. Acı akıbetten kaçamazlar. Ya kendilerini tasfiye edecekler ya da tasfiye edilecekler" diye konuştu. Mayısta başlayan dezenflasyon sürecinin 2025'te devam edeceği mesajını veren Erdoğan, "Rekabet kurallarını ihlal ederek enflasyonu körükleyen fırsatçılarla mücadelede kararlı olacağız" dedi.

    472 MİLYARLIK FATURA DESTEĞİ
    2024 yılında vatandaşlarımız her 100 liralık faturasının 65 lirasını, 100 liralık elektrik faturasının 60 lirasını biz üstlendik. Enerji desteği olarak 2025 yılında bütçeden 472 milyar lira kaynak tahsis ettik. Emeklilerimizi de enflasyona ezdirmeyeceğiz.

    Başkan Erdoğandan Suriyedeki terör gruplarına net uyarı: Ya kendilerini tasfiye edecekler ya da tasfiye edileceklerBaşkan Erdoğandan Suriyedeki terör gruplarına net uyarı: Ya kendilerini tasfiye edecekler ya da tasfiye edilecekler
    Başkan Erdoğan'dan Suriye'deki terör gruplarına net uyarı: "Ya kendilerini tasfiye edecekler ya da tasfiye edilecekler"

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