Başkan Erdoğan’dan Kabine toplantısının ardından önemli mesajlar

Başkan Erdoğan, 2024'ün son Kabine toplantısının ardından önemli mesajlar verdi. Suriye'deki yeni süreci en iyi okuyan ülkenin Türkiye olduğunun altını çizen Erdoğan, "Suriye devriminin lideri Ahmed Şara ile yakın diyalog içindeyiz. İstikrarlı bir Suriye tüm bölge için güven kaynağı demektir. Doğru duvar yıkılmaz inancıyla Suriye krizinin ilk anından itibaren hep tarihin doğru tarafında yer aldık" dedi.

Suriye'nin ve bölgenin geleceğinde terör yapılanmasına yer olmadığını dile getiren Erdoğan, "PKK ve uzantıları için zaman kısalıyor, yolun sonu görünüyor. Acı akıbetten kaçamazlar. Ya kendilerini tasfiye edecekler ya da tasfiye edilecekler" diye konuştu. Mayısta başlayan dezenflasyon sürecinin 2025'te devam edeceği mesajını veren Erdoğan, "Rekabet kurallarını ihlal ederek enflasyonu körükleyen fırsatçılarla mücadelede kararlı olacağız" dedi.



472 MİLYARLIK FATURA DESTEĞİ

2024 yılında vatandaşlarımız her 100 liralık faturasının 65 lirasını, 100 liralık elektrik faturasının 60 lirasını biz üstlendik. Enerji desteği olarak 2025 yılında bütçeden 472 milyar lira kaynak tahsis ettik. Emeklilerimizi de enflasyona ezdirmeyeceğiz.