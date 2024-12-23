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Yalova merkezli 3 ilde operasyon! Sahte belgelerle şirketleri ele geçiren 13 şüpheli tutuklandı

Yalova merkezli 3 ilde, yürütülen soruşturma kapsamında, sahte belgelerle ticari şirketleri ele geçirerek gayrimenkullerini satan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 zanlı tutuklandı.

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Giriş Tarihi :23 Aralık 2024 , 19:53 Güncelleme Tarihi :23 Aralık 2024 , 19:53
Yalova merkezli 3 ilde operasyon! Sahte belgelerle şirketleri ele geçiren 13 şüpheli tutuklandı

İÇİNDEKİLER

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    Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ülke genelinde ticari şirketleri sahte belgelerle ele geçirerek gayrimenkullerini satan suç örgütünün tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

    Şirketleri sahte belgelerle ele geçirerek gayrimenkullerini sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan 13 kişi tutuklandı (DHA)Şirketleri sahte belgelerle ele geçirerek gayrimenkullerini sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan 13 kişi tutuklandı (DHA)

    Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Yalova, İstanbul ve Ordu illerinde toplam 18 adreste yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve 32 fişek, 8 gram esrar, 31 adet sahte resmi belge üretiminde kullanılan tarih, unvan ve mühür kaşeleri, 10 adet şirketlerin ele geçirilmesine yarayan sahte karar defteri ve noter evrakı, 41 adet mağdur şirketlere ait muhtelif sahte belge, 3 adet imza sirküleri, 15 adet cep telefonu, 23 adet muhtelif dijital materyal, 2 adet e-imza ve sahte belge üretiminde kullanılan yazıcı ele geçirildi.

    Şirketleri sahte belgelerle ele geçirerek gayrimenkullerini sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan 13 kişi tutuklandı (DHA)Şirketleri sahte belgelerle ele geçirerek gayrimenkullerini sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan 13 kişi tutuklandı (DHA)

    10 MİLYAR LİRA DEĞERİNDEKİ SATIŞ ENGELLENDİ

    Soruşturma süresince örgüt tarafından ele geçirilen 4 firmanın zarar görmemesi için gerekli önlemleri alan ekipler, Yalova, Ankara, İstanbul, Antalya ve Bursa'da bulunan yaklaşık 10 milyar lira değerindeki arsaların satışını da engelledi.

    Şirketleri sahte belgelerle ele geçirerek gayrimenkullerini sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan 13 kişi tutuklandı (DHA)Şirketleri sahte belgelerle ele geçirerek gayrimenkullerini sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan 13 kişi tutuklandı (DHA)

    13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Operasyonda, örgüt elebaşı N.U. ile E.A, M.A, Y.Ç, M.A, O.S, Y.M, A.K, V.D, Y.E, C.T.K, H.K. ve K.K. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 13 zanlı tutuklandı.

    Ayrıca operasyonda, örgüt üyelerinin yanında gizlenen ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. de yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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