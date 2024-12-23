Şirketleri sahte belgelerle ele geçirerek gayrimenkullerini sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan 13 kişi tutuklandı (DHA)

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Yalova, İstanbul ve Ordu illerinde toplam 18 adreste yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve 32 fişek, 8 gram esrar, 31 adet sahte resmi belge üretiminde kullanılan tarih, unvan ve mühür kaşeleri, 10 adet şirketlerin ele geçirilmesine yarayan sahte karar defteri ve noter evrakı, 41 adet mağdur şirketlere ait muhtelif sahte belge, 3 adet imza sirküleri, 15 adet cep telefonu, 23 adet muhtelif dijital materyal, 2 adet e-imza ve sahte belge üretiminde kullanılan yazıcı ele geçirildi.