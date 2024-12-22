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Başkan Erdoğan: "Sayın Özel’in kırdığı potları üst üste koysak buradan Halep’e yol olur"

Başkan Erdoğan, AK Parti Muğla 8. Olağan İl Kongresi’nde “Sayın Özel’in iç ve dış politikada kırdığı potları üst üste koysak buradan Halep’e yol olur. Milletimizi ve gençlerimizi eğlendiriyordu artık komik bile değil” ifadelerini kullandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Aralık 2024
Başkan Erdoğan: Sayın Özel’in kırdığı potları üst üste koysak buradan Halep’e yol olur

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    Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Muğla 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan şunları söyledi:

    Konuşmamın hemen başında, Erzurum Palandöken'de antrenman yaparken çığ düşmesi sonucu vefat eden milli sporcumuz Emre Yazgan evladımıza Allah'tan rahmet ailesine sabır diliyorum. Muğlamızın verdiği şehitleri rahmetle yad ediyorum.

    "HEP KARŞIMIZA ÇIKIYORLAR"

    Son dönemde ülkemize yönelik küresel projelerin taşeronluğunu üstlenmeye kadar vardırdılar. Türkiye'nin etkin güç olmasından rahatsız olanların içerideki aparatı haline dönüştüler. Türkiye sınırötesi harekatlar yapıyor, karşımıza CHP çıkıyor. Türkiye Libya'da pozisyon alıyor karşısına CHP çıkıyor. Türkiye Rusya-Ukrayna savaşından Filistin'e kadar dünyanın takdir ettiği tutum geliştiriyor karşısına CHP çıkıyor. Türkiye tarihi adımlar atıyor, karşısına CHP çıkıyor. Sayın Özel'in iç ve dış politikada kırdığı potları üst üste koysak buradan Halep'e yol olur. İlk başta milletimizi ve gençlerimizi eğlendiriyordu artık komik bile değil. Türkiye gibi güçlü bir ülkenin ana muhalefet liderinin kendini bu duruma düşürmesi utandırıcıdır.

    BODRUM'A STAD MÜJDESİ
    Tarımıyla, ormanıyla, deniziyle, turizmiyle ülkemizin gurur kaynağı bu şehir, dünyada olup bitenleri yakından takip eder. Biz de Okluk Koyu'nda Muğla'nın güzelliklerinden istifade etmeye çalışıyoruz. Menteşe'ye 6 bin kişilik stadyum için ihaleye çıkıyoruz. Ayrıca, Bodrum Stadı ve salonu için arazi çalışmasını, Fethiye Stadı için proje çalışmasını tamamladık. İnşaatlara başlayacağız.

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