Önce neşe sonra keder! Gelin Evi programıyla tanınmıştı: Neşe Özkan hayatını kaybetti

Neşe Özkan (28), gündüz kuşağında yayımlanan Gelin Evi adlı program ile ün kazandı. Aynı zamanda sosyal medya fenomeni olan Özkan, karın germe ve göğüs küçültme yaptırmak için özel bir hastanede ameliyat masasına yattı. Ancak operasyondan sonra kalbi durdu. Yaşamını yitirdi. Özkan'ın ailesi ve sevenleri ise büyük üzüntü yaşadı. Eniştesi Ufuk Öztürk, "Arkadaşının vasıtasıyla gittiği hastanede personel indirimi uygulanarak 300 bin liralık ameliyatı 50 bine yaptırmış. Kalbinde delik olduğunu söylemesine rağmen ameliyata almışlar. Hastanenin ihmali var. Şikayetçiyiz" dedi.



ÖLÜM ANİ DÜNYA FANİ

Özkan'ın yakın arkadaşı Kadir Ezildi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Dünya bu kadar yalan, hepinizden dua istiyorum. Allah ailesine sabır versin. Ölüm ani dünya fani" ifadelerini kullandı.

Genç kadından geriye eşi ve 2 çocuğuyla birlikte bu mutlu anlar kaldı. Çocuğunun doğum gününde Instagram'dan yaptığı paylaşımda ''Sarı limonum artık 5 yaşında. İyi ki benim oğlumsun" yazdığı mesajı görenleri duygulandırdı.