Mısır'da D-8 Zirvesi! Başkan Erdoğan: "Beklentimiz terörden arındırılmış Suriye"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de 11'incisi düzenlenen Gelişen 8 Ülke (D-8) Zirvesi'ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada, Suriye ile ilgili Ankara'nın beklentilerini paylaştı:



Artan çatışmalar, krizler ve savaşlar karşısında maalesef küresel güvenlik ve istikrarı teminle görevli kurumlar sorumluluklarını yerine getirmiyor.

Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeleri, Suriye halkının çıkarını önceleyen bir yaklaşımla çok yakından takip ediyorum.

Suriye halkının birliğe, dayanışmaya, uzlaşıya ve savaş yorgunu ülkelerini süratle ayağa kaldırmaya ihtiyaçları var.

Biz de bu zorlu süreçte Suriye'de istikrarın sağlanmasına katkı sunmaya çalışıyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin yeniden tesisine atfettiğimiz önemi her fırsatta vurguluyoruz.

Tüm dini, mezhebi ve etnik grupların yan yana, sulh içinde yaşadığı terörden arındırılmış bir Suriye'nin inşası en samimi beklentimizdir.

D-8 üyeleri olarak Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmamız gerekiyor.

ERDOĞAN'DAN ORTADOĞU DİPLOMASİSİ

Başkan Erdoğan, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz ile görüştü. Suriye ve Gazze başta olmak üzere bir çok konuyu masaya yatıran Erdoğan, Suriye'nin yeniden imarı ile iç uzlaşısının sağlanması için Türkiye'nin desteğinin süreceğini belirtti.