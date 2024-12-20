PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Mısır'da D-8 Zirvesi! Başkan Erdoğan: "Beklentimiz terörden arındırılmış Suriye"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de 11'incisi düzenlenen Gelişen 8 Ülke (D-8) Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, " Tüm dini, mezhebi ve etnik grupların yan yana, sulh içinde yaşadığı terörden arındırılmış bir Suriye'nin inşası en samimi beklentimizdir" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Aralık 2024
Mısır’da D-8 Zirvesi! Başkan Erdoğan: Beklentimiz terörden arındırılmış Suriye

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de 11'incisi düzenlenen Gelişen 8 Ülke (D-8) Zirvesi'ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada, Suriye ile ilgili Ankara'nın beklentilerini paylaştı:


    Artan çatışmalar, krizler ve savaşlar karşısında maalesef küresel güvenlik ve istikrarı teminle görevli kurumlar sorumluluklarını yerine getirmiyor.
    Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeleri, Suriye halkının çıkarını önceleyen bir yaklaşımla çok yakından takip ediyorum.
    Suriye halkının birliğe, dayanışmaya, uzlaşıya ve savaş yorgunu ülkelerini süratle ayağa kaldırmaya ihtiyaçları var.
    Biz de bu zorlu süreçte Suriye'de istikrarın sağlanmasına katkı sunmaya çalışıyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin yeniden tesisine atfettiğimiz önemi her fırsatta vurguluyoruz.
    Tüm dini, mezhebi ve etnik grupların yan yana, sulh içinde yaşadığı terörden arındırılmış bir Suriye'nin inşası en samimi beklentimizdir.
    D-8 üyeleri olarak Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmamız gerekiyor.

    ERDOĞAN'DAN ORTADOĞU DİPLOMASİSİ

    Başkan Erdoğan, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz ile görüştü. Suriye ve Gazze başta olmak üzere bir çok konuyu masaya yatıran Erdoğan, Suriye'nin yeniden imarı ile iç uzlaşısının sağlanması için Türkiye'nin desteğinin süreceğini belirtti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan Kahire’de yoğun diplomasi: Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi
    Erken emekliliğe hesaplı formül: Borçlanma ile çifte fırsat! Başvuran ne kadar ödeyecek?
    Halkbank
    Başkan Erdoğan’dan D-8 Filistin-Lübnan oturumunda önemli açıklamalar
    2025 ASGARİ ÜCRETTE %40-%45 HESABI! SGK uzmanı canlı yayında rakam verdi: Bunun altında olacağını sanmıyorum
    Arap basını Anderson Talisca transferini duyurdu! İşte anlaşma detayı
    Asgari ücrette 3. toplantı! TÜRK-İŞ teklifini açıkladı | İşte zam senaryoları
    Galatasaray’dan Paulo Dybala açıklaması: Gayet normal!
    Dünya devi Victor Osimhen transferi için forvetlerini gözden çıkardı!
    CHP 17-25 Aralık sürecinde 28 Şubat’ın beyni Makovsky’den ne talimat aldı? TAKVİM ihanet toplantısını ifşa ediyor: Bomba Kılıçdaroğlu detayı
    Fenerbahçe’nin yeni forvet transferini canlı yayında duyurdular!
    Rusya askeri üslerini Suriye’den Libya’ya mı taşıyor? Uydu görüntülerinden sonra Hafter iddiası
    Başkan Erdoğan’dan Kahire’deki D-8 Zirvesi’nde önemli açıklamalar | Hedef terörsüz Suriye
    Esad’ın devrilmesi sonrası Putin’den ilk açıklama! Başkan Erdoğan vurgusu: Türkiye Suriye’de sınırının güvenliği için gerekeni yapıyor
    Konuşmak yasak, çırılçıplak dolaşmak mecburi! Esad rejiminin ��Filistin Şubesi’nde akılalmaz işkenceleri!